Названо найпопулярніші в світі смартфони за підсумками 2025 року

Аналітична компанія Counterpoint Research опублікувала рейтинг смартфонів, які стали світовими бестселерами у 2025 році. Як і роком раніше, весь список лідерів розділили між собою гаджети всього двох брендів — Apple та Samsung. За підрахунками експертів, сумарно на ці десять моделей припало 19% від загального світового обсягу продажів телефонів.

Номером один в індивідуальному заліку став базовий iPhone 16, який помітно випередив своїх “старших братів” — iPhone 16 Pro Max та iPhone 16 Pro. На четвертій сходинці рейтингу розташувалася новинка кінця року — iPhone 17 Pro Max. Крім того, смартфони Apple посіли сьоме (iPhone 17), восьме (iPhone 15) та десяте (iPhone 16e) місця, підтверджуючи домінування купертинівців у преміум-сегменті.

Компанія Samsung утримала позиції завдяки бюджетним хітам та флагману. П’яту та шосту сходинки списку посіли доступні Galaxy A16 5G та A06 4G відповідно. На передостанній, дев’ятій позиції опинився топовий Galaxy S25 Ultra.

Щодо прогнозів на 2026 рік, аналітики попереджають про можливий дефіцит чипів, що вплине на середній та початковий цінові сегменти: виробники будуть змушені або піднімати роздрібні ціни, або зменшувати обсяг пам’яті в нових моделях.