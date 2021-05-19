Експерт розповів, що не можна робити з теплим смартфоном

Спекотна погода, яка очікується на цьому тижні в багатьох регіонах України, може нашкодити не тільки людям, а й їх смартфонам.





Якщо мобільний пристрій нагрілося, ні в якому разі не можна намагатися швидко охолодити його, розповів глава регіонального інжинірингового центру SafeNet Денис Кувіка.

За його словами, подібна “шокова терапія” може повністю вивести пристрій з ладу. Щоб не допустити цього, краще помістити девайс в прохолодне (але не холодне) місце і зняти чохол, давши самостійно охолонути.

Також експерт порадив запустити антивірус – перегрів може бути спровокований і прихованим шкідливим ПЗ. Для захисту від спеки необхідно відмовитися від використання гаджету в найбільш жаркий період, ховати його від прямих сонячних променів і не використовувати щільний чохол, який заважає відведенню повітря.