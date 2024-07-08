Українцям назвали простий спосіб перевірити стан батареї ноутбука

Якщо у вас є ноутбук, стежити за станом його батареї – це важливе завдання, якщо ви хочете, щоб він працював довго й ефективно. З плином часу акумулятор зношується, і це позначається на його здатності тримати заряд. Перевірка стану батареї допоможе оцінити її поточну працездатність і вчасно вжити заходів, щоб не допустити зниження її ефективності.

Для моніторингу стану батареї є кілька способів та інструментів, доступних на ринку. Незалежно від того, чи зіткнулися ви зі скороченням часу роботи від батареї, чи просто хочете бути в курсі її стану, існує безліч методів для оцінки її працездатності.

Перевірити стан батареї можна за допомогою вбудованих діагностичних інструментів операційної системи або стороннього програмного забезпечення. Ці інструменти допоможуть вам дізнатися поточну ємність акумулятора, порівняти її з початковою, подивитися кількість циклів заряджання-розряджання і загальний стан батареї. Регулярно відстежуючи ці показники, ви зможете ухвалювати правильні рішення щодо використання батареї, зарядки та своєчасної заміни, щоб ноутбук завжди працював без збоїв.

Щоб перевірити стан батареї на ноутбуці, виконайте такі кроки: