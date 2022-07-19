Xiaomi випустила кнопковий телефон на Android 12 за 4500 гривень

Xiaomi запустила у продаж новий кнопковий телефон Qin F22 Pro . Виробник називає апарат найкращим у класі та порівнює його функціонал із сучасними смартфонами. Цінник у новинки справді «королівський» – $150, або 4500 гривень за поточним курсом.





Qin F22 Pro оснащений 3.5-дюймовим екраном з роздільною здатністю 640х960 пікселів. Дисплей сенсорний, так що керувати пристроєм можна не лише класичним чотирипозиційним джойстиком. Усередині стоїть потужний 8-ядерний процесор Helio G85, що працює у зв’язці з 4/64 ГБ пам’яті. Для апарату такого рівня феноменальна начинка, аналогічний чіп використовувався в перевиданні Redmi Note 8 2021-року, так що на телефоні можна буде навіть грати в ігри на кшталт PUBG.

Спереду встановлена ​​велика клавіатура, в яку інтегрована 2-мегапіксельна передня камера для відеодзвінків. У ролі основної камери виступає сенсор Sony IMX219 з роздільною здатністю 8 МП, а за автономність новинки відповідає батарейка на 2150 мАг з підтримкою 10-ватної зарядки по Type-C. При вазі 116 грам розміри телефону становлять 147 х 58 х 9 мм.

Головною фішкою Qin F22 Pro є робота під керуванням повноцінної Android 12. На нього можна встановити всі програми, що і на будь-який сучасний смартфон. Це перевага перед рештою «просунутих» кнопкових телефонів з KaiOS, де кількість доступних програм обмежена.

Вихід новинки за межами Китаю чекати не варто, але вже незабаром девайс має з’явитися у продажу на AliExpress.