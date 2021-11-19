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MediaTek також хоче вийти на ринок процесорів для ПК

19.11.2021
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MediaTek Helio P65

MediaTek є одним з основних виробників процесорів на основі архітектури ARM. Портфель компанії включає також системи призначені для комунікаторів ( Helio і Dimensity серії ), в той час як Kompanio лінія призначена для планшетів і Chromebooks. Як виявилося, тайванський гігант, як і його конкуренти, має намір вийти на ринок настільних процесорів.


MediaTek має намір вийти на ринок процесорів ARM для ПК

Прем’єра Windows 11 виявляється дуже знаменною для багатьох виробників, особливо тих, хто спеціалізується на розробці архітектури ARM, оскільки дає їм реальні можливості вийти на ринок ПК, у тому числі в сегмент настільних комп’ютерів, а також ноутбуків. До цього моменту на ринку була доступна Windows 10 для ARM , але її оптимізація та підтримка додатків була не найкращою.

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Таким чином, виробники вже мають систему, тож тепер є потреба в мікросхемах та програмах, які повною мірою використовуватимуть їхню потужність. MediaTek стверджує, що Apple – це компанія, яка, ставши незалежною від Intel, показала всій галузі, що не тільки ноутбуки, але й настільні комп’ютери з процесорами ARM можуть бути дійсно ефективними. І вона права, адже чіпи з сімейства Apple M1, які працюють на MacBook або Apple iMac, можуть конкурувати з процесорами Intel або AMD.

Портал xda-developers повідомляє, що MediaTek також планує вийти на ринок процесорів ARM, призначених для ПК. Виробник напівпровідників стверджує, що зміна архітектури чіпа x86-64 на ARM неминуча, але на даний момент це лише рішення компанії.

Незважаючи на те, що Windows 11 доступна для керування гібридними процесорами, на ринку все ще бракуватиме програм, розроблених для цього типу чіпів, що може виявитися значною проблемою.

Як і MediaTek, конкуруюча Qualcomm також серйозно налаштована вийти на ринок процесорів ARM для ПК . Однак американський виробник має перевагу, оскільки він уже має певний досвід у цьому аспекті. Системи Snapdragon 8cx і Snapdragon 7c створені, зокрема, для ноутбуків, хоча вони не дуже популярні.

Qualcomm і MediaTek доведеться заохочувати виробників ноутбуків і ПК. Вони мають переконати їх, що процесори ARM мають реальну перевагу над системами Intel чи AMD , а це справді складне завдання.

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19.11.2021
1 хвилина на прочитання

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