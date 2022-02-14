Названо моделі кращих смартфонів-слайдерів у 2022 році

Перші слайдери з’явилися у 1999 році. У 2018 році цей форм-фактор знову спробували використати у смартфонах. Що з того вийшло?





Вже не перший рік виробники мобільної техніки шукають способів зменшити рамки навколо екрана. Одним із них стало використання механізму слайдера – у висувну частину можна сховати камеру, динаміки та інші елементи, які зазвичай займають місце на передній панелі смартфона.

Аж до 2009 року мобільні телефони з розсувним механізмом були дуже популярні, а 2018 міг подарувати відродження цього цікавого дизайну. На жаль, цього не трапилося. В останні роки тренд зі смартфонами-слайдерами повністю вичерпав себе, не набувши широкого поширення вже на початковому етапі.

З цих причин на ринок вийшло зовсім небагато моделей, які в 2022 році купити їх досить важко, але все ж таки ще можна. Про них ми й розповімо.

XIAOMI MI MIX 3 (5G)

Дисплей: 6.39 дюйми, Super AMOLED , 2340 x 1080

Процесор: Qualcomm Snapdragon 855

Пам’ять (оперативна/вбудована): 6/64 або 6/128 Гб

Камера (основна/фронтальна): 12+12/24+2 МП

Акумулятор: 3800 mAh

Операційна система: Android 9

Смартфон-слайдер від Xiaomi вийшов на думку користувачів найцікавішим. Коштує він дорого і по ряду параметрів програє сучасним пристроям, але на момент виходу це дуже цікавий варіант на ринку. Відмінною рисою Mi Mix 3 5G є механізм слайдера. На відміну від конкурентів, тут використовується магнітна конструкція для висування панелі, яка забезпечує тривалий термін служби та приємні тактильні відчуття.

З точки зору параметрів девайс вийшов серйозним – потужний чіпсет, підтримка NFC і 5G, батарея 3800 мАг з швидкою зарядкою 18 Вт та бездротовою 10 Вт. Камера спереду – 24+2 Мп, ззаду – 12+12 Мп, є оптичний стабілізатор. На момент виходу пристрій за якістю зйомки фото потрапив на верхні позиції DxOMark, що багато про що говорить.

Переваги:

Потужний процесор.

Гарна камера.

Підтримка 5G та NFC.

Дизайн.

Швидка та бездротова зарядка.

Цікавий механізм слайдера

Недоліки:

Одна сім карта.

Мало ОЗП (з огляду на ціну).

Висока ціна.

SAMSUNG GALAXY A80

Дисплей: 6. 7 дюймів, Super AMOLED, 2400 x 1080

Процесор: Qualcomm Snapdragon 730

Пам’ять (оперативна/вбудована): 8/128 Гб

Камера: 48 МП 8 МП ToF

Акумулятор: 3700 mAh

Операційна система: Android 9

Galaxy A80 – один із найнезвичайніших смартфонів Samsung, якщо говорити про зовнішній вигляд. Він отримав фірмову Super AMOLED-матрицю з роздільною здатністю FHD+ та екран з мінімальними рамками. Головна особливість даної моделі слайдеру у відсутності фронтальної камери: її функції виконують сенсори на тильній частині корпусу.

Продовжуючи тему, варто відзначити, що в плані фото та відеозйомки конкуренти девайса в цьому ціновому діапазоні будуть у багатьох аспектах кращими. Втім, знімає модель все одно гідно. Її основна камера складається з трьох модулів: стандартного на 48 МП, ширококутного з кутом огляду 123 градуси та ToF-датчика. Є підтримка 4К, подвійний LED-спалах, фазовий автофокус, HDR.

Смартфон працює на базі нового чіпсету середнього рівня Snapdragon 730 від Qualcomm. Не найкращий варіант за співвідношенням «ціна/якість», але на плавність роботи скаржитися точно не доведеться. Як програми, так і будь-які ігри на ньому запускаються без гальм. Акумулятор ємністю 3700 mAh розрахований щонайменше на добу активного використання та підтримує швидку зарядку потужністю 25 Вт.

Переваги:

Дизайн: сканер відбитка пальців у екрані, тонкі рамки.

Швидкий процесор.

Гучний динамік (не стерео) та підтримка Dolby Atmos.

Є модуль NFC.

Хороші селфі завдяки висувній камері.

Двосмуговий Wi-Fi (2.4 та 5 ГГц).

Недоліки:

Відсутній роз’єм mini jack 3.5 mm.

Немає можливості встановити картку пам’яті.

OPPO FIND X

Дисплей: 6.4 дюйми, Super AMOLED, 2340 x 1080

Процесор: Qualcomm Snapdragon 845

Пам’ять (оперативна/вбудована): 8/128 або 8/256 Гб

Камера (основна/фронтальна): 20+16/25 МП

Акумулятор: 3400 mAh

Операційна система: Android 8.1

Ще одна нестандартна у плані дизайну модель – Find X. Це пристрій із флагманської лінійки смартфонів OPPO, який надійшов у продаж наприкінці 2018 року. Зараз його можна придбати за значно зниженою ціною, але при цьому з ще актуальною начинкою. Девайс може похвалитися потужним процесором, що пройшов перевірку часом, Super AMOLED-екраном, непоганою камерою. А ще, незважаючи на свою “старість”, виробник нещодавно оновив Find X до Android 11.

Щодо зйомки апарат буде актуальним і сьогодні. Усі камери заховані у корпусі та активуються спеціальним механізмом. Основний блок сформований із 16-мегапіксельного сенсора Sony IMX519 та додаткового об’єктиву на 20 МП. На борту є оптична стабілізація, ефект боке, режим студійного освітлення, зйомка в 4K, slow-mo 240fps, 5-кратний оптичний зум.

За продуктивність Find X відповідає 8-ядерний процесор Snapdragon 845. Це без п’яти хвилин топовий чіпсет, який сьогодні можна співвіднести з субфлагманськими однокристальними системами на кшталт Snapdragon 690/Dimensity 900. Для будь-яких завдань цієї потужності буде достатньо, а від одного заряду смартфон пропрацює як мінімум добу. Швидке заряджання передбачене фірмовою технологією VOOC.

Переваги:

Працює на основі актуальної ОС Android 11.

Потужний процесор.

Ергономічний та компактний скляний корпус: приємно лежить у руці.

Гарна якість денних фотографій.

Тонкі рамки (поверхня використання дисплея: 93.8%).

Недоліки:

Немає сканера відбитка пальців (лише розпізнавання обличчя).

Немає mini jack 3.5 mm, модуля NFC, лотка під microSD.

HONOR MAGIC 2

Дисплей: 6.39 дюйми, AMOLED, 2340 x 1080

Процесор: HiSilicon Kirin 980

Пам’ять (оперативна/вбудована): 6/128 або 8/256 Гб

Камера (основна/фронтальна): 24+16+16/16+2+2 МП

Акумулятор: 3500 mAh

Операційна система: Android 9

Смартфон-слайдер від компанії Honor був представлений наприкінці 2018 року і навіть у 2022 році має цілком актуальні характеристики. Модель отримала потужний фірмовий чіпсет та багато пам’яті – проблем із продуктивністю тут немає. Корпус виконаний аналогічно смартфону від Lenovo – задня кришка висувається вгору та відкриває доступ до динаміка та потрійної камери – 16+2+2 Мп, допоміжні сенсори відповідають за розмиття фону. Задня камера – 16+24+16 Мп. Якість фото та відеозйомки висока.

Кришка виконана зі скла, як і екран має захист Gorilla Glass 3. Живить пристрій акумулятор 3400 мАг зі швидкою зарядкою на 40 Вт, за відгуками вона гарантує день автономної роботи. Модель одержала NFC. Для розблокування використовується підекранний дактилоскоп або сканер.

Переваги:

Якісна фото та відеозйомка.

Чудовий екран.

Потужний чіпсет та багато пам’яті.

Швидкий сканер пальця на екрані.

Недоліки:

Дуже мазкий.

Дорогий.

LENOVO Z5 PRO GT

Дисплей: 6.39 дюйм, Super AMOLED, 2340 x 1080

Процесор: Qualcomm Snapdragon 855

Пам’ять (оперативна/вбудована): 8/128 або 8/256 Гб

Камера (основна/фронтальна): 24+16/16 МП

Акумулятор: 3350 mAh

Операційна система: Android 9

Lenovo Z5 Pro GT став оновленням першого слайдера компанії Z5 Pro. Головна відмінність полягає у свіжому чіпсеті Snapdragon 855, він і сьогодні відноситься до найпотужніших. Z5 Pro GT пропонує класичний слайдер, де задня кришка зсувається вгору і відкриває доступ до подвійної камери, датчика для розблокування обличчя та динаміку. Крім сканера обличчя передбачено підекранний дактилоскоп, за відгуками працює він не найкращим чином.

Модель отримала скляний корпус та металеву рамку, вона досить важка та товста, незважаючи на те, що батарея скромна – 3350 мАг. Втім, велика вага та товщина характерні всім слайдерам через їхні конструктивні особливості. Основна камера – 16+24 Мп, попереду – 16+ 8 Мп. Знімають вони обидві посередньо.

Важливий момент – апарат не продавався за межами Китаю, тому у ньому немає локалізації. Українськи чи російська мови у прошивці не передбачені, а також із коробки NFC за межами Китаю не працює.

Переваги:

Багато пам’яті.

Якісний екран.

Потужний чіпсет.

Цікавий дизайн.

Недоліки:

Немає локалізації.

Скромна автономність.

Середня якість фото та відео.

ВИСНОВОК

Легко помітити, що відродження слайдерів не сталося. Причин тому може бути кілька — багатьох бентежили механічні частини, оскільки вони завжди вважалися ненадійними, комусь не припали до вподоби ціни, треті критикували розміри і вагу, та й зручність використання в цілому залишається під питанням.

Так чи інакше, у завдання виробників не входило відродження форм-фактора, вони шукали спосіб зменшити рамки. Практика показала, що зручніше це зробити за допомогою висувних камер або різного роду вирізів на екрані, проте не можна виключати, що в майбутньому інженери знову повернуться до концепту. Поки що залишається визнати, що нинішній досвід виявився не надто вдалим.

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