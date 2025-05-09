Samsung Galaxy F56 – яскравий екран та 6 років оновлень

Каталог смартфонів Samsung поповнила середньобюджетна модель Galaxy F56. Відмінними рисами гаджета стали камера з оптичною стабілізацією, підтримка деяких функцій Galaxy AI, а також найтонший корпус в серії без шкоди для ємності АКБ і швидкості зарядки.

Samsung Galaxy F56 оснащений AMOLED-дисплеєм діагоналлю 6,7 дюйма з роздільною здатністю Full HD+ і піковою яскравістю 1200 кд/м². Від ударів і подряпин екран захищений захисним склом Corning Gorilla Glass Victus+. За продуктивність новинки відповідає процесор Exynos 1480 в поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті, обсяг накопичувача становить 128 або 256 ГБ в залежності від модифікації.

У корпусі смартфона товщиною 7,2 мм розмістився акумулятор на 5000 мАг з підтримкою 45-ватної технології швидкої зарядки. Роздільна здатність основної камери становить 50 Мп (OIS), ультраширика і фронталки — 12 Мп. Для обробки знімків є кілька функцій Galaxy AI, включаючи ШІ-ластик і «радника» з редагування фото Edit Suggestion. Гаджет працює під управлінням Android 15 і буде отримувати оновлення аж до Android 21.

Samsung Galaxy F56 надійшов у продаж на ринку Індії за ціною $302 за версію 8/128 ГБ, модифікація 8/256 ГБ обійдеться покупцям у $337.