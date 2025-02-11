HUAWEI почала продавати свій новий годинник через аптеки

На тлі падіння споживчого попиту на гаджети в Китаї HUAWEI виявила незвичний спосіб привернути увагу покупців до нового смарт-годинника Watch D2. Компанія зареєструвала його як медичний пристрій, оскільки девайс може вимірювати артеріальний тиск.

Суть ось у чому. У Китаї переважна більшість населення має державну медичну страховку, куди перераховуються кошти, які можна використати для лікування або купівлі необхідного обладнання. Після того, як HUAWEI зареєструвала Watch D2 як медичний пристрій, смарт-годинник почали продавати в аптеках, а покупці виявили, що можуть використовувати медичну страховку для часткового або повного покриття вартості Watch D2. Таким чином, смарт-годинник можна купити за рахунок страховки, не витрачаючи власні кошти.

Схема стала настільки популярною, що запаси Watch D2 закінчилися в багатьох аптеках, а деякі точки запровадили додаткові правила, щоб обмежити продажі. Наприклад, на одну медичну страховку можна купити тільки один смарт-годинник. Деякі аптеки пішли далі: співробітники просять активувати Watch D2 відразу після покупки, щоб запобігти подальшому перепродажу.