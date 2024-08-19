Повні характеристики і ціни всіх версій iPhone 16 потрапили в мережу

У мережі стали з’являтись повні специфікації всіх моделей лінійки iPhone 16. Більш того, відомі навіть приблизні ціни смартфонів.

Характеристики моделей iPhone 16

iPhone 16

Дисплей: 6,1″, 60 ГГц. Корпус з алюмінію. Процесор: A18. Підтримка ШІ під назвою Apple Intelligence. Камери: 12 MP Ultra Wide, 2х оптичний зум; Wi-Fi 6E. Батарея: 3,561 мАч. Ємність: 128/ 256/512 ГБ. Ціна: близько 799 доларів.

iPhone 16 Plus

Дисплей: 6,7″, 60 ГГц. Корпус з алюмінію. Процесор: A18. Підтримка ШІ під назвою Apple Intelligence. Камери: 12 MP Ultra Wide, 2х оптичний зум; Wi-Fi 6E. Батарея: 4,006 мАч. Ємність: 128/ 256/512 ГБ. Ціна: близько 899 доларів.

iPhone 16 Pro

Дисплей: 6,3″, 120 ГГц. Корпус з титану. Процесор: A18 Pro. Підтримка ШІ під назвою Apple Intelligence. Камери: 48 MP Ultra Wide, 5x оптичний зум; Wi-Fi 6E. Батарея: 3,55 мАч. : 256/512/1024 ГБ .

iPhone 16 Pro Max

Дисплей: 6,9″, 120 ГГц. Корпус з титану. Процесор: A18 Pro. Підтримка ШІ під назвою Apple Intelligence. Камери: 48 MP Ultra Wide, 5x оптичний зум; Wi-Fi 6E. Батарея: 4,676 мАч. Ємність: 256 /512/1024 ГБ. Ціна: близько 1199 доларів.

iPhone 16 Pro вийде у новому кольорі, який не випускався з 2016 року. Реліз смартфонів заплановано на вересень 2024 року.