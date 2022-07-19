Xiaomi 12S Ultra чи iPhone 13 Pro: хто дорожчий у виробництві?

Аналітична агенція Counterpoint Research опублікувала результати цікавого дослідження. Вони підрахували, скільки коштує виробництво топового камерофона Xiaomi 12S Ultra – експерти просто склали собівартість всіх компонентів телефону.





Вийшло, що на апарат у конфігурації з 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ Xiaomi витрачає $516 . Це з урахуванням витрат на складання, тестування, сертифікацію і навіть упаковку, в якій поставляється смартфон. При цьому роздрібна ціна девайсу складає $896.

Для порівняння, iPhone 13 Pro обходиться Apple $570, а продається він за $1099.

Найдорожчою частиною телефону є процесор – його вартість $128. На екран китайці витрачають $89, а на камери $79. Також до п’ятірки найдорожчих компонентів флагмана входять чіпи пам’яті за $58 і 5G-модем з антенами за $24.

У гаджеті використовуються комплектуючі від Qualcomm (процесор та аудіотракт), Samsung (дисплей та модуль оперативної пам’яті LPDDR5), а також Sony (камера).