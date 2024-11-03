Українцям пояснили, чому сучасний ПК повинен мати два накопичувачі: SSD і HDD

Усе дуже просто – класичний HDD слугує для зберігання файлів, а на SSD зберігаємо операційну систему та додатки. Сучасний SSD накопичувач має високі швидкості запису-читання, що робить комп’ютер швидшим. А класичний HDD надійніший у плані довгострокового зберігання файлів. Про це GSMinfo розповів директор одного з магазинів електроніки Юрій Бутько.

Також HDD накопичувач можна встановити дуже великого обсягу – і це буде набагато дешевше, ніж відповідний SSD. Наприклад, жорсткий диск на 4 Тб коштує приблизно 4000 гривень, а SSD відповідного обсягу – практично 14 тисяч.

Крім високої швидкості є ще два плюси використання SSD – низьке енергоспоживання і відсутність шуму під час роботи. На жаль, більшість сучасних ноутбуків комплектуються тільки SSD M.2 накопичувачем і всередину неможливо встановити HDD. Але і тут є вихід – для зберігання файлів можна використовувати зовнішній жорсткий диск.