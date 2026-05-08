В Україні стрімко дорожчає популярний овоч: запаси в сховищах майже вичерпані

Карел Тетяна
В Україні фіксують подорожчання торішньої моркви. Причиною стало скорочення запасів овочу в господарствах, тоді як попит на нього залишається стабільним. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За оцінками експертів, у більшості виробників запаси моркви в сховищах майже вичерпані. У результаті фермери, які ще мають залишки коренеплодів, почали підвищувати відпускні ціни.

Наразі моркву належної якості українські виробники пропонують по 9-16 гривень за кілограм. Це приблизно на 22% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Учасники ринку також відзначають помітне пожвавлення торгівлі в цьому сегменті. Через сезонне скорочення запасів у господарствах виник дефіцит якісної продукції.

Схожа ситуація на ринку моркви спостерігалася і торік. Водночас тоді середня ціна на якісну продукцію була приблизно у 3,2 раза вищою, ніж зараз. Це видно на графіку під час порівняння показників 2026 та 2025 років.

