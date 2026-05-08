1500 грн не зникли: кому одноразову доплату перенесли на травень

Частині українців, які мали право на одноразову державну доплату у розмірі 1500 грн, гроші можуть надійти вже у травні. Йдеться не про скасування виплати, а про перенесення нарахування для окремих отримувачів.

Одноразову доплату запровадили постановою Кабінету Міністрів №341 від 18 березня 2026 року. Вона передбачає додаткову адресну підтримку у квітні для громадян, яким станом на 1 квітня 2026 року було призначено пенсію або державні соціальні виплати.

Кому гроші надійдуть у травні

За поясненнями начальниці Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Олени Корчаки, частина отримувачів може отримати 1500 грн не у квітні, а у травні. Це стосується людей, яким пенсію або соціальну допомогу призначили незадовго до 1 квітня, і система могла не включити їх до квітневого нарахування.

У таких випадках Пенсійний фонд може спершу нарахувати основну пенсію або соцдопомогу, а вже наступного місяця — донарахувати одноразову доплату 1500 грн. PMG.ua з посиланням на пояснення ПФУ пише, що точної дати не називали, але з огляду на графік пенсійних виплат кошти очікують орієнтовно до 25 травня.

Окремо звертатися за цією виплатою не потрібно. У Пенсійному фонді пояснювали, що доплата нараховується автоматично, а кошти виплачуються окремою сумою — на банківський рахунок або через Укрпошту, тобто тим самим способом, яким людина отримує пенсію чи соціальну допомогу.

Хто має право на 1500 грн

Доплата передбачена для пенсіонерів за віком, осіб з інвалідністю, отримувачів пенсій у зв’язку з втратою годувальника, внутрішньо переміщених осіб, малозабезпечених сімей, отримувачів базової соціальної допомоги, одиноких матерів, багатодітних родин, опікунів, прийомних батьків та інших категорій, які отримують визначені державні соціальні виплати.

Для більшості отримувачів діє обмеження за доходом: розмір пенсії з урахуванням надбавок, доплат і підвищень не має перевищувати 25 950 грн на місяць. Водночас для осіб, які брали безпосередню участь у захисті України, членів сімей загиблих або зниклих безвісти захисників, а також ліквідаторів аварії на ЧАЕС доплата надається незалежно від розміру пенсії.

Важливо, що виплата є одноразовою. Якщо людина має кілька підстав для отримання допомоги, подвійного нарахування не буде — гроші виплатять лише за однією з підстав.

Отже, якщо людина підпадає під умови програми, але не отримала 1500 грн у квітні, це не обов’язково означає відмову. У випадку перенесеного нарахування гроші мають надійти автоматично разом із поточними виплатами у травні.