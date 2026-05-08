JerryRigEverything розібрав OPPO Find X9 Ultra: що всередині флагмана з 10-кратним зумом

Автор YouTube-каналу JerryRigEverything Зак Нельсон протестував і розібрав флагманський OPPO Find X9 Ultra. Смартфон позиціюється як один із найпотужніших камерофонів року: OPPO робить акцент на системі Hasselblad Master Camera System, великому наборі камер і новому перископічному телеоб’єктиві.

За офіційними характеристиками, OPPO Find X9 Ultra оснащений 6,82-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю QHD+ 3168×1440 пікселів, щільністю 510 PPI та адаптивною частотою оновлення до 120 Гц. У деяких ігрових сценаріях екран може працювати на частоті до 144 Гц. Пікова HBM-яскравість становить 1800 ніт, а дисплей прикритий склом Corning Gorilla Glass Victus 2.

Головний акцент — камери

Найцікавіша частина OPPO Find X9 Ultra — камера. Смартфон отримав одразу кілька великих модулів: основний 200-Мп сенсор, 200-Мп телефото для 3-кратного наближення, 50-Мп ультраширик і 50-Мп перископічний телеоб’єктив із нативним 10-кратним оптичним зумом. Також у системі є окремий модуль для корекції кольору.

Перископічний модуль має фокусну відстань 230 мм, діафрагму f/3.5 та сенсор формату 1/2.75″. OPPO заявляє про використання конструкції Quintuple Prism Reflection Periscope Structure, яка дозволяє реалізувати 10-кратний оптичний зум у корпусі смартфона. Також компанія згадує технологію OPPO Telephoto Sensor Shift, яка відповідає за стабілізацію телеоб’єктива.

У відео JerryRigEverything особливу увагу приділили саме внутрішньому компонуванню камери. За словами автора, модулі розміщені дуже щільно, а материнська плата фактично огинає блок камер. Це демонструє, наскільки складною стала конструкція сучасних камерофонів: велика частина внутрішнього простору відведена саме під оптику, стабілізацію та обробку зображення.

Потужне залізо та складна конструкція

За продуктивність відповідає Snapdragon 8 Elite Gen 5 у парі з графікою Adreno 840. OPPO також заявляє про використання фірмового Trinity Engine, який має оптимізувати роботу процесора, графіки, ШІ-функцій і камерної системи.

Всередині встановлений акумулятор на 7050 мА·год. Смартфон підтримує дротову зарядку 100 Вт SUPERVOOC і бездротову 50 Вт AIRVOOC. Це не лише великий запас автономності, а й типова для сучасних китайських флагманів ставка на дуже швидке поповнення заряду.

OPPO також заявляє захист від води та пилу за стандартами IP66, IP68 та IP69. Окремо компанія зазначає, що пристрій тестували в контрольованих лабораторних умовах, зокрема на занурення в прісну воду на глибину 1,5 м протягом 30 хвилин для IP68.

За результатами розбирання Find X9 Ultra виглядає як дуже щільно скомпонований флагман, де головний пріоритет — камера. Водночас така конструкція має і зворотний бік: модульність камер низька, а ремонт окремих компонентів може бути складним. OPPO Find X9 Ultra вже представлений глобально, хоча доступність конкретних конфігурацій залежить від ринку.