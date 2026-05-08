Режисер нового Resident Evil обіцяє фільм, якого фанати ще не бачили

Нова екранізація Resident Evil від режисера Зака Креггера, відомого за фільмами «Варвар» і Weapons, має здивувати навіть давніх фанатів серії. Після виходу трейлера частина аудиторії вже сперечається, наскільки новий хорор схожий на ігри Capcom, але сам постановник запевняє: його мета — не повторити попередні фільми, а передати відчуття від проходження Resident Evil на великому екрані.

За даними Sony Pictures, новий Resident Evil буде повністю новою історією. У центрі сюжету — Браян, медичний кур’єр у виконанні Остіна Абрамса, який опиняється у смертельно небезпечній ситуації протягом однієї хаотичної ночі. Прем’єра фільму запланована на 18 вересня 2026 року.

Фільм має бути «дивним» і структурно незвичним

В інтерв’ю Screen Rant, яке цитує GamesRadar+, Зак Креггер заявив, що його версія Resident Evil буде «структурно унікальною» та «дивною». Режисер також зізнався, що не дивився попередні кіноадаптації, тому не орієнтується на них як на зразок. Натомість він називає себе фанатом ігор і хоче передати саме той досвід, який гравець отримує під час проходження.

За словами Креггера, фільм гратиметься з хронологією, а структура розповіді не буде прямолінійною. Це може стати одним із головних способів відрізнити нову адаптацію від попередніх версій Resident Evil, які здебільшого робили ставку на екшн, монстрів і знайому міфологію франшизи.

Відсилки до ігор будуть, але не всі їх помітять

Креггер підкреслює, що у фільмі буде багато деталей для фанатів. Частина з них може пройти повз глядачів, які не знайомі з іграми, але для геймерів вони мають спрацювати як впізнавані маркери серії.

Один із прикладів — поступове посилення головного героя. За словами режисера, Браян починатиме з пістолета, потім отримає дробовик, а ближче до фіналу — автоматичну зброю. Такий підхід нагадує класичну логіку Resident Evil, де гравець поступово знаходить сильніше спорядження й переходить від виживання до більш активного протистояння ворогам.

Офіційний синопсис описує фільм як нове переосмислення франшизи, а не пряму адаптацію конкретної частини гри. Над сценарієм працювали Зак Креггер і Шей Геттен, а серед акторів заявлені Остін Абрамс, Зак Черрі, Калі Рейс і Пол Волтер Гаузер.

Поки що головне питання для фанатів — чи вдасться Креггеру зберегти дух Resident Evil без прямого переказу знайомих сюжетів. Судячи з його коментарів, ставка зроблена не на копіювання ігор, а на відтворення їхнього темпу, напруги та відчуття небезпеки.