Кассеты возвращаются: FiiO создала современный «Walkman» с Bluetooth

Пока большая часть музыки уже давно перешла на Spotify, Apple Music и другие стриминговые сервисы, производители аудиотехники продолжают экспериментировать с физическими носителями. Китайская компания FiiO представила CP11 — новый портативный кассетный плеер, который внешне и по принципу работы напоминает классические Walkman, но оснащён рядом современных технологий.

Разработка устройства стала частью двухлетнего проекта FiiO по созданию нового поколения кассетных проигрывателей. Изначально компания планировала сразу выпустить более дорогую модель CP15, однако создание нового ультратонкого механизма протяжки ленты оказалось сложнее, чем ожидали инженеры. В результате в начале 2026 года в модельный ряд добавили более простую модель CP11, которая должна выйти раньше.

Старые кассеты можно слушать в Bluetooth-наушниках

Главным отличием CP11 от предыдущей модели CP13 станет Bluetooth. Плеер сможет передавать звук с кассеты напрямую на беспроводные наушники или колонку.

Для FiiO это довольно заметное изменение подхода. При разработке CP13 компания сознательно отказалась от Bluetooth, объясняя это стремлением сохранить полностью аналоговый звуковой тракт и недостаточным качеством доступных на тот момент беспроводных решений.

В CP11 инженеры, по-видимому, нашли способ реализовать беспроводную передачу данных так, чтобы она соответствовала требованиям компании. Какие именно Bluetooth-кодеки будет поддерживать устройство, пока не сообщается.

Помимо беспроводной связи, FiiO будет использовать новый ультратонкий кассетный механизм, усовершенствованную магнитную головку и бесщеточный электродвигатель. Также полностью переработаны система управления двигателем и электронная схема плеера. Это должно обеспечить более стабильную скорость движения ленты и уменьшить характерные для дешёвых современных кассетников колебания высоты звука.

Управление останется максимально традиционным. На корпусе видны физические кнопки воспроизведения и перемотки, а также отдельная кнопка для Bluetooth. Для зарядки используется современный порт USB-C.

CP11 должен стать тоньше своего предшественника

Одной из проблем современных кассетных плееров по-прежнему является их толщина. Предыдущая модель FiiO CP13 имеет корпус размером примерно 120 × 88,3 × 31,8 мм и весит около 310 граммов. Причиной таких габаритов в значительной степени является сам механизм работы с магнитной лентой.

Именно поэтому FiiO уделяет особое внимание новому тонкому механизму CP11. Компания стремится сделать новинку столь же компактной, как лучшие портативные кассетные плееры прошлого, но с использованием современной электроники.

На опубликованных изображениях CP11 представлен как минимум в трёх цветах — красном, кремовом и светло-бирюзовом.

Точной даты выпуска и цены пока нет. FiiO планирует выпустить CP11 до конца 2026 года, однако признает, что старт продаж может быть перенесён, если в ходе пробного производства возникнут проблемы с новым механизмом. Более дорогая модель CP15 также находится в стадии разработки.

Появление CP11 наглядно демонстрирует необычную тенденцию современного аудиорынка: после возвращения виниловых пластинок производители начинают более серьёзно относиться и к кассетам. Только теперь их предлагают слушать уже не обязательно через проводные наушники, а через Bluetooth.