Названий найкращий недорогий Android-смартфон

Розробники бенчмарку AnTuTu опублікували свіжий список смартфонів середнього цінового діапазону, що мають максимальну продуктивність у своєму класі.





Перше місце зайняв iQOO Z5 від виробника vivo – він набрав 567 тисяч балів. Цей апарат на базі Snapdragon 778 продається на AliExpress за ціною від 7000 гривень, в Україні пристрій офіційно не продається.

Друге та третє місця дісталися смартфонам Honor 60 Pro та Oppo Reno7 5G, які набрали 545 та 541 бал відповідно. Вони також побудовані на чіпсеті Snapdragon 778.

Крім того, до десятки найкращих недорогих смартфонів увійшли Xiaomi Mi 11 Lite, Honor 60, Xiaomi Civi, Honor 50 Pro, Honor 50, Oppo Reno6 5G та Huawei Nova 9 Pro.