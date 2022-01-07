Hardnews

Названий найкращий недорогий Android-смартфон

07.01.2022
Менше хвилини

Розробники бенчмарку AnTuTu опублікували свіжий список смартфонів середнього цінового діапазону, що мають максимальну продуктивність у своєму класі.


Перше місце зайняв iQOO Z5 від виробника vivo – він набрав 567 тисяч балів. Цей апарат на базі Snapdragon 778 продається на AliExpress за ціною від 7000 гривень, в Україні пристрій офіційно не продається.

Новини по темі

Друге та третє місця дісталися смартфонам Honor 60 Pro та Oppo Reno7 5G, які набрали 545 та 541 бал відповідно. Вони також побудовані на чіпсеті Snapdragon 778.

Крім того, до десятки найкращих недорогих смартфонів увійшли Xiaomi Mi 11 Lite, Honor 60, Xiaomi Civi, Honor 50 Pro, Honor 50, Oppo Reno6 5G та Huawei Nova 9 Pro.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


﻿
07.01.2022
Менше хвилини

Новини по темі

ROG Flow Z13

На ринок вийшов «найпотужніший» планшет з можливостями гігантського ігрового комп’ютера

07.01.2022

OnePlus розповіла про можливості камери OnePlus 10 Pro

07.01.2022

Готується випуск унікального Linux-смартфону за ціною найдешевшого iPhone

06.01.2022

Названо лідерів серед усіх смартфонів на кінець 2021 року на думку експертів

06.01.2022
Back to top button