Xiaomi 11 Lite 5G NE – послідовник одного з кращих МI 11

У вересні китайська компанія Xiaomi анонсувала кілька нових топових смартфонів. У їх числі і новий представник флагманської серії Xiaomi Mi 11, який отримав назву Xiaomi 11 Lite 5G NE. Це, як можна зрозуміти з назви, оновлена ​​версія випущеного раніше хіта Xiaomi Mi 11 Lite 5G.





Послідовник одного з кращих МI 11

Коли вийшов оригінальний Xiaomi Mi 11 Lite 5G, багато користувачів і журналісти були зачаровані його стильним дизайном і якісною обробкою, причому, наскільки, що називали його одним з кращих представників сімейства Xiaomi Mi 11. А як на рахунок Xiaomi 11 Lite 5G NE ? Багато в чому новинка схожа на попередника, відрізняючись лише відсутністю приставки Mi в назві і поліпшеним процесором. На зміну Qualcomm Snapdragon 770, встановленому в оригінальному Xiaomi Mi 11 Lite 5G, прийшов більш потужний чіп Snapdragon 778.

Завдяки 6,55-дюймовому AMOLED DotDisplay, підтримці технологій TrueColor 10 біт та Dolby Vision® Xiaomi 11 Lite 5G NE пропонує справді приголомшливу, надзвичайну якість зображення із соковитими кольорами, високою яскравістю, контрастністю та дивовижною деталізацією. Продовжуючи спадщину камер модельного ряду Xiaomi 11, Xiaomi 11 Lite 5G NE забезпечує найкращу у своєму класі зйомку за допомогою основної камери на 64 Мп, ультраширококутної камери на 8 Мп та телемакрокамери на 5 Мп. До того ж, смартфон пропонує набір функцій на базі штучного інтелекту, зокрема «AI cinema в один дотик», кінематографічні відеофільтри та новий режим «Відеоблог».

Колір для кожного

Також новий смартфон вражає своїми барвистими кольорами. Він доступний в одному з чотирьох відтінків: чорному, синьому, рожевому і білому. На висоті залишилося і якість виконання корпусу та його метаріали.

Благородна порода

Завдяки мобільній платформі 5G Qualcomm® SnapdragonTM 778G Xiaomi 11 Lite 5G NE використовує потужність 5G***, щоб зробити ваш щоденний досвід більш насиченим. Надшвидке з’єднання дає змогу без затримки вести стріми відео у HD-форматі чи ігор, які вимагають багато ресурсів, або насолоджуватися кристально чіткими відеодзвінками. Пристрій також оснащений батареєю ємністю 4250 мА•год та швидкою зарядкою 33 Вт.

Ціна та доступність

Придбати Xiaomi 11 Lite 5G NE можна вже на багатьох торгових майданчиках, включаючи і AliExpress . Ціна пристрою в базовій конфігурації з 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ починається з 339 доларів США , головне, не забути отримати купон продавця і ввести промокод «XMVIP2500» при оформленні замовлення.