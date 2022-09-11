Поставила заряджати на подушці: жінку вбив смартфон, коли вона спала

Трагічна історія трапилась в одному індійському містечку. Там через вибух смартфона загинула його власниця. Трапилось це, коли жінка спала. Звичайна звичка класти телефон поруч із місцем, де вона відпочивала, обернулась смертю.





До речі, загибла жінка не єдина, хто перед сном кладе смартфон під подушку, або поруч із собою на ліжкові. Так роблять мільйони людей по всьому світові. Як виявилось, звичка може бути смертельно небезпечною.

Подробиці трагедії

Відомо, що жінка загинула увісні. Телефон лежав поруч з її обличчям, на подушці. Родичі загиблої розказали, що зірвався смартфон Xiaomi Redmi 6A.

Один із технічних спеціалістів припустив, що акумулятор вибухнув через те, що був непридатний через надмірну експлуатацію телефону. Таке пояснення мало кого влаштувало у соціальних мережах.

Родина жінки вже звернулись до компанії, щоб отримати компенсацію. Відомо, що загибла була із небагатої родини та сама виховувала сина. Той на даний час служить в індійській армії. Зараз невідомо, чи позиватимуть родичі до суду на компанію. Своєю чергою у Xiaomi India вже відреагували на звернення. Компанія готова надати матеріальну допомогу.

Xiaomi Redmi 6A вперше з’явились 4 роки тому. Можливо, найближчим часом попит на цю модель смартфонів суттєво впаде у цій країні.

Подібні випадки у світі траплялись і раніше. Наприклад, у серпні 2010 року в Індії через вибух телефона Nokia загинув 23 річний юнак. Роком раніше декілька людей постраждали від вибуху iPhone.

Щоб мінімізувати ризики потрібно не лише класти смартфон на ніч подалі від ліжка. Бажано не ставити телефон на зарядку на ніч, адже стрибки напруги у мережі також можуть спровокувати вибух.

Смартфони не лише вибухають, але й стають причиною смерті з необачності. Наприклад, у США за рік понад 10 тисяч людей померло у ДТП, тому що під час руху не слідкували за дорогою, а відволікались у свої гаджети.