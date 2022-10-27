Для трьох знаків зодіаку 2023 рік стане фатальним: на них чекає справжній хіт-парад неприємностей

Для кількох знаків зодіакального кола 2023 рік може стати нелегким випробуванням. Пік невезіння їм доведеться пережити до березня. В цей час ретроградний Марс саме буде знаходитися у знаку Близнюків.

До знаків, яких у 2023-му буде переслідувати невезіння, належать Овен, Тілець та Терези. З березня і до кінця року їх життєва ситуація трохи стабілізується. Та все одно астрологи радять представникам цих знаків бути готовими до неприємних сюрпризів долі.

Овен

Для Овенів 2023 рік почнеться зі зради близького друга. Їх переповнить печаль і буде здаватися, ніби земля йде з-під ніг. Уродженці знаку на певний час геть перестануть вірити людям і навіть впадуть у депресію. Можливі в житті Овенів і фінансові труднощі, які скоріше за все будуть пов’язані зі зниженням зарплатні. Тим часом кошти представникам знаку будуть дуже потрібні для вирішення особистих проблем. З цього приводу астрологи радять Овенам навчитися економити та планувати свій бюджет, адже скрутні часи можуть затягнутися до кінця року.

Тілець

Уродженцям цього знаку варто приготуватися до непростого періоду в житті. У 2023-му на них чекають сімейні проблеми, які потребуватимуть термінового вирішення. На роботі також все буде складатися не найкращим чином. В певний момент Тільцям навіть доведеться ризикнути своєю кар’єрою та робочим місцем. Загалом цей рік буде не з легких і може довести представників знаку навіть до нервового зриву. Тільцям доведеться взяти ситуацію у власні руки і зайнятися послідовним вирішенням проблем. Інакше все закінчиться депресією та значними фінансовими втратами.

Терези

Терезам 2023 рік готує велике розчарування. На них чекає зрада коханої людини, яка розіб’є серце Терезів ущент. Вони втратять смак життя та інтерес до роботи. Та ще й колеги почнуть оббріхувати представників знаку та підставляти їх на кожному кроці. Терезам доведеться будь-що відстояти свою правоту, інакше вони втратять все.