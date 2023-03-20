Українцям знову будуть виплачувати по 2200 грн від ООН: хто може претендувати на ці гроші

Агентство ООН у справах біженців повідомило про відновлення реєстрації на отримання матеріальної допомоги для українців, що постраждали від війни. Мова про виплати в розмірі 6600 грн, які громадяни отримують рівними долями протягом 3 місяців. На гроші від міжнародної організації можуть розраховувати родини, які належать до соціально незахищених та мають вкрай низький дохід.

Подати заявку на грошові виплати в сумі 2200 грн на місяць можуть такі категорії громадян:

родини, до складу яких входять батько/мати з одним і більше неповнолітніми дітьми (до 18 років) або людьми похилого віку (старше 55 років);

родини, у яких є один/кілька людей похилого віку (понад 55 років) та один чи більше неповнолітніх дітей (до 18 років);

родини з одним/кількома особами, що мають особливі потреби (хронічні захворювання, інвалідність);

прийомні родини.

Ще одним критерієм для потенційних отримувачів допомоги є низький місячний дохід. Офіційних дохід родини, яка претендує на виплати, не повинен перевищувати 5400 грн.

Розмір грошової допомоги 2200 грн на місяць в ООН встановили базуючись на прожитковому мінімумі, який діяв в україні станом на квітень 2022 року. Подати заявку на такі виплати українці можуть в найближчому пункті збору даних, які є в кожному регіоні України. З собою потрібно мати наступні документи:

паспорт громадянина України;

індивідуальний податковий номер (ідентифікаційний код);

свідоцтва про народження кожного з дітей;

номер банківської карти;

документи, що підтверджують приналежність родини або її членів до певної пільгової категорії.

Грошову допомогу в розмірі 2200 грн на місяць буде отримувати кожен із члені родини, що пройде відбір. Та якщо громадяни вже отримували раніше виплати від інших міжнародних організації, їх заявки одразу ж «забракують», навіть якщо об’єктивно вони підходять під усі критерії ООН.