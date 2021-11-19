Де заробітчани можуть заробляти в Україні не менше, ніж в Польщі та Чехії

В Україні суттєво зріс попит на представників робочих професій. Вакансій для таких спеціалістів без вищої освіти на вітчизняних кадрових порталах все більшає. Натомість попит на них невеликий, адже значна частка українських водіїв, будівельників та електриків знаходиться зараз на заробітках за кордоном.





Через дефіцит представників робочих спеціальностей в Україні почали більше цінувати їх працю. Це в першу чергу позначається на зарплаті. Найбільш престижною зараз є робота далекобійника, де зарплатня доходить до 61 тис. грн в місяць.

Загалом до топу найприбутковіших галузей, де не потрібна вища освіта, можна віднести:

будівництво – зарплата в середньому 18,5 тис. грн;

транспорт та логістика – близько 17,5 тис. грн;

енергетика й виробництво – 14 тис. грн.

Рейтинг галузей за популярністю дещо відрізняється від зарплатного. За кількістю відкритих вакансій трудові сфери розмістилися в наступному порядку:

роздрібна торгівля – понад 32 тисяч пропозицій;

транспорт та логістика – близько 24 тисяч оголошень;

галузь будівництва – 18 тисяч вакансій.

За даними кадрового порталу OLX.Робота найбільші доходи на сьогоднішній день мають представники наступних спеціальностей:

фасадник – в середньому 33 000 грн;

каменяр – близько 30 000 грн;

штукатурник – 30 000 грн;

плиточник – 27 500 грн;

водій таксі – 25 000 грн;

покрівельник – близько 24 000 грн:

маляр – 23 000 грн;

будівельник – 22 500 грн;

облицювальник – 22 500 грн;

екскаваторник – 22 500 грн.

Та на найбільшу зарплатню в Україні можуть розраховувати далекобійники. В залежності від компанії та дальності поїздок їм платять до 61 тис. грн, тобто майже 2 тис. євро щомісяця. Таку саму, або й меншу суму отримують заробітчани за «каторжну» працю у Польщі, або Чехії.

Зазначимо, що середня зарплатня в Україні наразі становить близько 16 тис. грн. Причому у невеличких містах та селищах цей показник може опускатися навіть до 10 тис. грн, а у містах-мільйонниках, зокрема столиці, становить близько 20 тис. грн.