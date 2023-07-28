Зеленський переніс Різдво в Україні

Святкування Різдва в Україні офіційно перенесли на 25 грудня. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський , про що свідчать дані із сайту Верховної ради .

Досі українців відзначали головне християнське свято 7 січня, як це роблять у росії . Проте раніше глава держави вніс на розгляд парламенту законопроект, запропонувавши відмовитися від цієї традиції та перейти на новоюліанський календар.

«Двадцять восьме липня 2023 року. Повернено з підписом від президента України», – зазначено у картці документа, опублікованого на сайті Верховної Ради.

При цьому депутати проголосували за перенесення свята ще 14 липня. Тоді ж вони ухвалили законопроект про зміну дати проведення урочистостей на честь Дня української державності та Дня захисників та захисниць України.