Курсу біткоїна пообіцяли різку зміну: опубліковано прогноз

Поточний рік обіцяє стати дуже вдалим для власників біткоїнів. За прогнозами провідних експертів ринку криптовалют вартість BTC вже зовсім скоро збільшиться ледь не в чотири рази. Таким чином найстарша цифрова валюта встановить новий ціновий рекорд 200 тис. дол.





Зараз курс біткоїна становить 41,7 тис. дол. Грудень був не надто успішним місяцем для найпопулярнішого цифрового активу. Після досягнення нового цінового максимуму 67 тис. дол в жовтні 2021-го, біткоїн за перший зимовий місяць здешевів майже на 20 тис. дол.

Проте днями провідні аналітики, та за сумісництвом співзасновники компанії «Fundstrat Global Advisors», Том Лі та Брок Пірс спрогнозували різке зростання курсу BTC.

«Що б там не казали люди про буцімто погані перспективи біткоїна, все це маячня. Насправді цей ринок є вкрай нестабільним. Навіть якщо хтось стверджує, що має неспростовну інформацію, найімовірніше це зовсім не так», – зазначив Пірс.

Не зважаючи на конкуренцію з боку інших видів криптовалют, навіть того ж Ethereum, профіль біткоїна все ще виглядає більш цікавим для інвесторів.

«Я зовсім не здивуюся, якщо BTC сягне в ціні 100 тис. дол. На мить він може перевищити навіть 200 тисяч дол», – підкреслив аналітик.

Експерти сходяться в думках про те, що найпопулярніша криптовалюта після короткочасного стрибка трохи відкотиться назад. Адже курс біткоїна залежить і від деяких зовнішніх факторів, зокрема масштабу друку грошей у світі. Та все одно цей вид валюти поки що є найперспективнішим.

Однак не варто забувати, що цифрові гроші є ненадійною інвестицією. Вони не схожі на золото чи нерухомість, які майже не змінюються в ціні із плином часу. Вклавши гроші у біткоїн, чи будь-який інший вид крипти, можна як збагатитися, так і втратити всі заощадження.