З 1 жовтня в українців збільшилися пенсії: кому і скільки додали

Після останнього перерозрахунку пенсій, який в Україні провели з 1 жовтня, у частини пенсіонерів збільшилася сума щомісячних виплат. Таких пенсіонерів, за даними Пенсійного фонду, нараховується близько 2,8 мільйонів. З жовтня вони почали отримувати в середньому на 231 грн більше, ніж раніше.

Перерахунок виплат українським пенсіонерам з 1 жовтня відбувся у зв’язку з плановим підвищенням мінімальної зарплатні в країні до 6700 грн (раніше – 6500 грн). Таким чином мінімальна пенсія за вислугою років одразу ж підскочила до 2680 грн. Таку мінімалку в Україні отримують приблизно 1,5 млн. пенсіонерів віком 65 років і старше, які мають повний трудовий стаж: більше 30 років – для жінок і більше 35 років – для чоловіків.

Крім мінімалки цій категоріі пенсіонерів нараховують також низку доплат, зокрема:

вікова компенсація в сумі 300 грн особам у віці 70-75 років – отримують 1,2 млн. пенсіонерів;

підвишка у розмірі 701 грн для осіб з інвалідністю – отримують 14,1 тис. пенсіонерів.

Також ПФУ прозвітували, що українцям похилого віку, яким вже виповнилося 70 років, мінімальну пенсію з 1 жовтня підвищили до 3000 грн. Але таку пенсію старенькі будуть отримувати лише при наявності відповідної кількості років стажу:

від 30 років – для жінок;

від 35 років – для чоловіків.

Пенсіонерам пояснили, якщо страховий стаж «не дотягує» до державних вимог, мінімалка розраховується відповідно до кількості відпрацьованих років, базуючись на сумі 3000 грн.

У Пенсійному фонді України також нагадали працюючим пенсіонерам про необхідність повідомляти свій трудовий статус. Адже пенсія громадян похилого віку, які працюють та отримують зарплатню, не включає доплати за віком, індексації та інші підвишки. Якщо ПФУ буде не в курсі наявності у пенсіонера додаткового доходу, йому будуть нараховувати надто велику пенсію. А коли все з’ясується, пенсіонера змусять повернути державі незаконно отримані кошти.