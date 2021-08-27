Тиждень страху: в клієнта ПриватБанку щодня з картки зникали чималі суми

Клієнт державного ПриватБанку днями поскаржився на систематичне зникнення чималих сум зі своєї особистої картки. При цьому гроші він самостійно не знімав і ніяких покупок також не здійснював. Куди ж поділися сотні гривень та чим змогли зарадити біді клієнта у фінустанові?





Зі слів українця, що став жертвою досі нерозкритої афери, гроші з його рахунку зникали майже щодня на протязі тижня. Спершу із картки, на якій було 200 грн, безслідно зникло 330 грн, а баланс рахунку відповідно став -130 грн.

Клієнт звісно ж одразу зателефонував до банку. Однак там його попросили зачекати добу. Буцімто протягом цього часу гроші повернуться на картку. Однак цього так і не сталося, про що свідчить скарга громадянина на сайті Мінфіну.

Наступного дня чоловік поповнив картку до балансу у 300 грн. Та згодом сума на рахунку знову змінилася на від’ємну. Цього разу баланс встановився на рівні -202 грн. При цьому картка ПриватБанку, про яку йде мова, не була кредитною. Тож клієнт дуже здивувався від’ємному значенню на рахунку.

Українець вкотре вніс кошти на картку. На балансі було 530 грн. Однак у магазині, розраховуючись за покупки, чоловік вже вкотре виявив незрозуміле списання коштів. На його рахунку було всього 30 грн. Тим часом у переліку транзакцій не знайшлося жодної інформації про переведення коштів, а лише перелік усіх поповнень рахунку, які здійснив за останні дні клієнт.

Служба технічної підтримки ПриватБанку не надто «енергійно» відреагувала на неприємності із рахунком свого клієнта. Чоловіку лише повідомили, що усі зниклі гроші повернуться на картку протягом 11 діб. При цьому йому ніяк не пояснили причину та технологію безслідного зникнення сотень гривень просто з персональної банківської карти.