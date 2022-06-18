Накроет волной неудач: двум знакам зодиака в июле не поздоровиться

Несмотря на то, что на дворе лето, некоторым знакам зодиака пока не удастся насладиться солнцем и теплом. В июле они увязнут в проблемах и не выпутаются из них вплоть до конца месяца. Все планы Овнов и Тельцов пойдут кувырком. Астрологи предсказывают им сложный жизненный период, наполненный семейными ссорами и финансовыми проблемами.





Овен

Больше всего не повезет представителям знака, родившимся в марте. Им следует внимательнее наблюдать за своим окружением и не слишком рассчитывать на малознакомых людей. В этом месяце Овнов могут подставить друзья или коллеги. Это не лучшим образом скажется на карьере уроженцев знака и надолго испортит настроение.

Что же касается апрельских Овнов, им в июле тоже следует быть настороже. Особенно опасной будет середина месяца. Неприятных сюрпризов представителям знака избежать точно не удастся, но смягчить их последствия – вполне вероятно.

Телец

Тельцам, появившимся на свет в апреле, также не поздоровится. Второй месяц лета они проведут на работе «по уши» в делах. Причем все усилия, которые приложат представители знака, так ни к чему и не приведут. Даже наоборот – заработки снизятся, а отношения с коллегами окончательно испортятся. Астрологи советуют Тельцам избегать конфликтов, чтобы не ухудшить свое положение и не потерять работу.

Майским уроженцам знака в профессиональной сфере тоже не будет везти. Однако во второй половине июля все понемногу начнет налаживаться. Вместо этого Тельцы столкнутся с семейными проблемами. Но здесь они могут исправить ситуацию самостоятельно. Нужно только усмирить свои эмоции и прислушаться к аргументам близких. Такой шаг навстречу покажет, как сильно представители знака заботятся о своей семье, поможет восстановить доверие и вернуть уют в дом.