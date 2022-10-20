Трем знакам зодиака стоит готовиться к худшему: их ждет роковая неделя

Текущая неделя для некоторых знаков зодиака станет мягко говоря неудачной. На работе возникнут серьезные проблемы, а в отношениях со второй половинкой начнется настоящий «ледниковый период». По словам астрологов, полоса невезения ждет Раков, Овнов и Скорпионов. Представителям этих знаков лучше отменить свои планы до 24 октября. На их реализацию не будет ни денег, ни настроения.

Рак

Раков на этой неделе с головой накроет депрессия. Они начнут сомневаться во всем, что делают. Сложное психологическое состояние уроженцев знака сразу же отразится на рабочих делах. Раки рискуют провалить важный проект и потерять доверие руководства. Последним аккордом этой роковой симфонии станет неожиданная семейная проблема, для разрешения которой понадобится немало денег. Так что до конца недели Раки останутся с пустыми карманами.

Овен

Представителям этого знака следует быть очень осторожными с деньгами. Пытаясь воплотить в жизнь казалось бы перспективный план заработка, Овны могут потерпеть неудачу. В результате потеряют большую часть своих сбережений и разочаруются в собственных силах. Астрологи советуют уроженцам знака не спешить и отложить все важные дела, по крайней мере, на неделю. Ведь в ближайшие несколько дней ни один проект, особенно связанный с финансами, просто не имеет шансов на успех.

Скорпион

Тяжелый характер Скорпионов на этой неделе может принести им немало проблем. Пустяковый спор со второй половинкой перерастет в настоящий скандал. А все потому, что кто-то не умеет сдерживать свои эмоции. Пламенные Скорпионы прицепятся к пустяку и доведут любимого человека до слез. Казалось бы, стоит лишь извиниться и проблема будет решена. Но для Скорпионов признать свою вину – это все равно, что предать самого себя. Поэтому выйти сухими из воды у них, скорее всего, не получится. Даже если до разрыва не дойдет, отношения уже никогда не будут такими, как раньше.