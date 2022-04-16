Стала відома ціна електрики в Україні на травень та початок літа

Військове вторгнення росіян в Україну змінило плани уряду щодо підвищення цін на електропостачання. Наразі перегляд комунальних тарифів відійшов на другий план. Президент Володимир Зеленський заспокоїв громадян та розповів, якою буде ціна на світло у найближчі кілька місяців.





У зв’язку із введенням воєнного стану у владних колах прийняли рішення «заморозити» ціни на електрику на найближчі півроку. Тож у травні та протягом усього літа українці, як і раніше, оплачуватимуть світло за тарифом:

1,68 грн/кВт*год – при споживанні до 250 кіловатів на місяць;

1,44 грн/ кВт*год – якщо споживач використовує більше 250 кіловатів в місяць.

Потреба в перегляді тарифів звісно ж нікуди не зникла. Однак повернутися до цього питання в уряді планують не раніше осені 2022 року.

Про таку ситуацію із цінами за електропостачання повідомив у своєму зверненні президент Зеленський. Також він зазначив, що вже обговорив з Кабінетом міністрів підготовку до опалювального сезону 2022/2023 та закупівлю вугілля.

Гарант у своїй промові нагадав українцям, що завдяки злагодженій роботі комунальної галузі вдалося уникнути віялового відключення світла та успішно завершити опалювальний сезон. Що ж стосується перебоїв із постачанням компослуг в деяких регіонах країни, то вони були пов’язані виключно з пошкодженнями інфраструктури внаслідок дій російських окупантів.

Варто зазначити, що в Україні на час війни не лише відмінили підвищення тарифів, а й дозволили українцям тимчасово не сплачувати комуналку, якщо наразі вони не мають такої можливості. За це споживачам не нараховуватимуть штрафи чи пеню. Однак заплатити за послуги потім все одно доведеться.

Не загрожують борги за комуналку наразі лише харків’янам. У місті Харкові та Харківській області громадян повністю звільнили від оплати всіх послуг ЖКГ, які надають державні компанії.

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