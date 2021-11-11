Vodafone вирішив роздавати кредити своїм абонентам

Мобільний оператор Vodafone планує надавати своїм абонентам фінансові послуги. Проект запуску нового сервісу наразі ще знаходиться на стадії розробки. Якщо телеком- компанії вдасться реалізувати свій задум, українці зможуть здійснювати транзакції, та навіть брати кредити без участі банку.





Про амбітні плани щодо нового сервісу розповів Василь Лацанич, керівник телеком-напрямку NEQSOL Holding, що є власником Vodafone. Він пояснив, що рішення компанії пов’язане зі спрощенням процедури «заходу» на ринок фінансових послуг. Адже вже з наступного року в Україні почнуть продавати спеціальні фізтех-ліцензії, що дозволятимуть небанківським установам пропонувати фінансові послуги клієнтам.

«Такі ліцензії будуть мати менше ризиків у порівнянні із банківськими. При цьому вони охоплюватимуть усі ті фінансові операції, якими люди найчастіше користуються», – зазначив Лацанич.

До переліку фінансових послуг, які збирається надавати Vodafone, входять транзакції між абонентами, оплата товарів і послуг грошовими переказами, а також кредити. Для цього необхідна база клієнтів, гроші на рахунках для виконання операцій та хоча б найпростіші інструменти для обліку. Тобто у Vodafone є все необхідне, щоб «увірватися» на ринок фінансових послуг України.

«Мобільні оператори підходять під усі критерії, яким повинні відповідати учасники ринку фінансових операцій. Більше того, якщо порівняти один з популярних українських банків навіть із найслабшим мобільним оператором країни, в плані IT він точно буде відставати», – підкреслив спеціаліст.

Позатим білінгові системи стільникових операторів є набагато надійнішими й швидшими за банківські, не кажучи вже про вищі показники рентабельності.

«Холдинг NEQSOL зацікавлений в успішному впроваджені компанією Vodafone фінансових послуг. Та наразі ми ще не знаємо напевно, як це оформити з юридичного боку. Визначитися із цим питанням зможемо лише коли побачимо, як працюватиме законодавство стосовно власників фізтех-ліцензії», – резюмував Василь Лацанич.