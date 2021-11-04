Українцям дозволили легко міняти постачальника газу та відмінили куби

Українські парламентарі за плановому засіданні 2 листопада прийняли закон про зміну одиниць вимірювання обсягу природного газу. Окрім впровадження нової системи розрахунку пального, документ також спростив процедуру переходу споживача від одного газопостачальника до іншого.





Згідно із законом №2553, перейти на обслуговування до іншої газової компанії громадянин може навіть із боргами. Тобто довідка від попереднього постачальника про відсутність заборгованості більше не потрібна. Українці зможуть у будь-який момент відмовитися від послуг газової компанії, яка їх у чомусь не влаштовує, і перейти на обслуговування до іншої.

На думку очільника комітету з питань енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса, нововведення сприятиме формуванню здорової конкуренції на газовому ринку. Адже компаніям-постачальникам доведеться покращувати свій сервіс, щоб втримати поточних клієнтів та привабити нових.

Змінить новий законопроект і систему підрахунку кількості спожитого газу. Замість звичних кубометрів газовики використовуватимуть одиниці енергії кВТ*год. Завдяки таким нововведенням буде враховуватися не об’єм отриманого споживачем ресурсу, а його калорійність, тобто фактично теплова енергія пального. Натомість у платіжках поки що залишаться і «куби», і кіловати.

«Зміна одиниць вимірювання допоможе синхронізувати наші газосховища й газову систему у цілому з європейською системою. Адже у країнах Європи «блакитне паливо» вже давно розраховують у кВт*год. Нововведення сприятимуть інтеграції українського ринку у європейський, а також значно полегшать діяльність європейських компаній на території України», – зазначив Андрій Герус.

Загалом нова система розрахунку кількості спожитого газу зніме багато питань щодо якості ресурсу, які останнім часом все частіше звучать від українців. Зокрема у споживачів більше не буде приводу скаржитися на так званий «розбавлений газ», який погано гріє. Бо ж платити будемо не за пусті об’єми, а за практичну користь від отримуваного пального.