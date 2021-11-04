Українець знайшов в кишені копійку, за яку отримав $500

В Україні за монету номіналом 50 копійок власнику запропонували аж 13 тисяч гривень, тобто майже 500 доларів. У чому ж причина такої високої вартості монети, що в тисячі разів перевищує її реальний номінал?





Грошовий знак, який власник розмістив для продажу на популярному онлайн-аукціоні Violity, виявився рідкісним екземпляром із пробного тиражу. Копійка була викарбувана у 1992 році із матеріалу, що є не характерним для такого номіналу – магнітної нержавіючої сталі. Стан її практично ідеальний, з чого можна зробити висновок, що грошовий знак ніколи не був у обігу.

Як розпізнати дорогу монету?

Стати власником рідкісної копійки можна цілком випадково. Наприклад отримати її із рештою в магазині чи маршрутці, знайти на вулиці, або ж у кишені старого одягу. Та розпізнати справді дорогу монету не завжди легко. Які ж грошові знаки користуються популярністю у колекціонерів і можуть коштувати чималих грошей?

Насамперед це копійки із помітним браком карбування: подвійним аверсом чи реверсом, різними роками виготовлення на лицьовому боці і ребрі, та іншими дефектами.

Набагато складніше визначити вартість монети, якщо вона не має жодних зовнішніх особливостей. У цьому випадку варто скористатися послугами професіоналів. Отримати консультацію щодо цінності монети можна розмістивши її на форумі для нумізматів, або на сайті онлайн-аукціону.

Які монети зараз вважають цінними?

Цінність грошового знаку, яку складно визначити «на око», може полягати у його приналежності до обмеженого тиражу, виді металу, з якого він зроблений тощо.

Кілька прикладів цінних монет, що наразі успішно продаються на українських аукціонах

5 коп. 2007 р.

вирізняється нестандартною вагою 3,47 г (на 8 г менша за норму) та товщиною 1,3 мм (на 0,2 мм тонша за норму);

вартість – 3000 грн.

50 коп. 2014 р. та 2016 р.

виготовлені з магнітної сталі, вкритої нікелем;

вартість – 3500 грн.

1 грн 2013 р.