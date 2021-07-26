Проекторы для дома и бизнеса: как выбрать, где купить

С помощью проекторов решаются разные задачи, от организации домашнего кинотеатра, до проведения семинаров и лекций. Мультимедийное оборудование можно приобрести в магазине LedProjector.





Проекторы для любых задач в одном магазине

Интернет-магазин предлагает широкий выбор проекторов разных производителей, включая такие бренды, как TouYinger и Everycom. В каталогах представлено мультимедийное оборудование всех типов:

домашние проекторы с ручной или автоматической фокусировкой;

мини-проекторы со встроенным аккумулятором;

устройства для бизнес-задач (семинары, презентации, конференции и др.);

лазерные и LED-устройства;

детские мини-проекторы и т.д.

Как выбрать

Магазин https://ledprojector.com.ua/ сотрудничает напрямую с поставщиками, поэтому предлагает мультимедийное оборудование высокого качества. На сайте предусмотрена удобная система фильтров для подбора проекторов, соответствующих требованиям покупателей.

Поиск с помощью фильтров

Можно выставлять любые параметры:

производитель и цены;

тип (светодиодные и лазерные проекторы);

разрешение (Full HD, 4K и др.);

яркость и контрастность;

максимальная диагональ экрана, дополнительный функционал и пр.

Отмечайте нужные характеристики и выбирайте мультимедийное оборудование для конкретных задач, будь это создание хорошего домашнего кинотеатра, презентация рекламных роликов и графики, проведение занятий на семинаре и т.д. На сайте магазина можно найти проектор для использования в небольших помещениях (например, дома) и в просторных аудиториях.

От мощных проекторов до миниатюрных устройств

Проекторы по низким ценам продаются в режиме онлайн. Магазин предлагает удобный способ выбора и заказа мультимедийного оборудования, которое доставляется по указанному адресу.

Ценовой диапазон очень широкий, например, можно купить простой аппарат для презентаций или просмотра мультфильмов, либо продвинутую установку с набором дополнительных опций:

синхронизацией со смартфоном (проводной или беспроводной);

цифровым зумом;

поддержкой 3D;

встроенным аккумулятором (для автономной работы) и др.

Пример проектора для домашнего кинотеатра

В качестве примера оборудования для домашнего использования можно привести модель Everycom M8. Это компактное и легкое устройство (вес всего 1,5 кг) для просмотра видеоконтента, фотографий и показа презентаций. С таким аппаратом вы сможете обустроить домашний кинотеатр без высоких затрат.

Есть модели с большим количеством разъемов для подключения разных внешних устройств – фотоаппаратов, ноутбуков, видеокамер, персональных компьютеров и др. Некоторые аппараты поставляются с колонками, работающими через Bluetooth.

Миниатюрные аппараты

Отдельная категория устройств, отличающихся сверхкомпактными размерами. Например, модель Everycom D019 выполнена в виде небольшого кубика, который можно легко переносить с собой. Мультимедийное оборудование проецирует картинку размером до 150 дюймов. Разрешение – до Full HD.

Подробнее с видами и характеристиками устройств знакомьтесь на сайте интернет-магазина LedProjector, здесь точно найдется подходящая модель для поставленных задач.