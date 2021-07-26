Проекторы для дома и бизнеса: как выбрать, где купить
С помощью проекторов решаются разные задачи, от организации домашнего кинотеатра, до проведения семинаров и лекций. Мультимедийное оборудование можно приобрести в магазине LedProjector.
Проекторы для любых задач в одном магазине
Интернет-магазин предлагает широкий выбор проекторов разных производителей, включая такие бренды, как TouYinger и Everycom. В каталогах представлено мультимедийное оборудование всех типов:
- домашние проекторы с ручной или автоматической фокусировкой;
- мини-проекторы со встроенным аккумулятором;
- устройства для бизнес-задач (семинары, презентации, конференции и др.);
- лазерные и LED-устройства;
- детские мини-проекторы и т.д.
Как выбрать
Магазин https://ledprojector.com.ua/ сотрудничает напрямую с поставщиками, поэтому предлагает мультимедийное оборудование высокого качества. На сайте предусмотрена удобная система фильтров для подбора проекторов, соответствующих требованиям покупателей.
Поиск с помощью фильтров
Можно выставлять любые параметры:
- производитель и цены;
- тип (светодиодные и лазерные проекторы);
- разрешение (Full HD, 4K и др.);
- яркость и контрастность;
- максимальная диагональ экрана, дополнительный функционал и пр.
Отмечайте нужные характеристики и выбирайте мультимедийное оборудование для конкретных задач, будь это создание хорошего домашнего кинотеатра, презентация рекламных роликов и графики, проведение занятий на семинаре и т.д. На сайте магазина можно найти проектор для использования в небольших помещениях (например, дома) и в просторных аудиториях.
От мощных проекторов до миниатюрных устройств
Проекторы по низким ценам продаются в режиме онлайн. Магазин предлагает удобный способ выбора и заказа мультимедийного оборудования, которое доставляется по указанному адресу.
Ценовой диапазон очень широкий, например, можно купить простой аппарат для презентаций или просмотра мультфильмов, либо продвинутую установку с набором дополнительных опций:
- синхронизацией со смартфоном (проводной или беспроводной);
- цифровым зумом;
- поддержкой 3D;
- встроенным аккумулятором (для автономной работы) и др.
Пример проектора для домашнего кинотеатра
В качестве примера оборудования для домашнего использования можно привести модель Everycom M8. Это компактное и легкое устройство (вес всего 1,5 кг) для просмотра видеоконтента, фотографий и показа презентаций. С таким аппаратом вы сможете обустроить домашний кинотеатр без высоких затрат.
Есть модели с большим количеством разъемов для подключения разных внешних устройств – фотоаппаратов, ноутбуков, видеокамер, персональных компьютеров и др. Некоторые аппараты поставляются с колонками, работающими через Bluetooth.
Миниатюрные аппараты
Отдельная категория устройств, отличающихся сверхкомпактными размерами. Например, модель Everycom D019 выполнена в виде небольшого кубика, который можно легко переносить с собой. Мультимедийное оборудование проецирует картинку размером до 150 дюймов. Разрешение – до Full HD.
Подробнее с видами и характеристиками устройств знакомьтесь на сайте интернет-магазина LedProjector, здесь точно найдется подходящая модель для поставленных задач.
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