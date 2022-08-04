Приватбанк будет дарить клиентам по 5000 грн: кто может стать участником акции

Государственный ПриватБанк в сотрудничестве с платежной системой Mastercard запустил новую акцию. Принять в нем участие смогут украинцы, получающие финансовую помощь от международных организаций на свои банковские карты. Акция будет действовать в течение полугода. За это время клиенты Привата получат бонусы и призы в размере 5 млн. грн.





Как отметили в пресс-службе государственного банка, получить дополнительное вознаграждение вместе с помощью международных организаций украинцы смогут с 1 августа текущего года до 31 января 2023-го. Каждому клиенту, выполнившему условия банка, гарантированно пополнят мобильный на сумму 50 грн. Кроме того, 300 избранных участников станут владельцами сертификатов giftmall на 5000 грн.

Чтобы принять участие в акции, необходимо пройти процедуру регистрации на сайте банка, получить денежную выплату от одной из международных организаций на выпущенную Приватом карту Mastercard и совершить две операции по меньшей мере на 500 грн (в сумме). Причем, транзакции не обязательно осуществлять именно с той карты, на которую была получена материальная помощь. Для этого подойдет любая карта от ПриватБанка, поддерживающая платежную систему Mastercard.

Помощь на карту Mastercard клиенты Привата на сегодняшний день могут получить от таких международных организаций:

Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине – через платежную систему PrivatMoney;

Гуманитарной организации ООН – через Western Union;

Международный комитет Красного Креста (МККК) – также через PrivatMoney.

Напомним, что подать заявку на получение материальной помощи от международных организаций украинцы пока могут на онлайн-платформе «єДопомога». Эта услуга доступна всем гражданам с 31 мая 2022 года. Заявки рассматриваются Министерством социальной политики и иностранными партнерами, которые предоставляют средства для выплат. По результатам рассмотрения помощь в первую очередь получают наиболее уязвимые категории населения, в том числе пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды и т.д.