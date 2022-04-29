Гороскоп на сьогодні, 29 квітня, для всіх знаків зодіаку

Щоденний гороскоп на GSMinfo: сьогодні, 29 квітня, на в час спадаючого Місяця не варто ризикувати, пускаючись в авантюри. Краще провести час із користю для себе. На роботі слухайте старших колег. Будьте ввічливі і намагайтеся плисти за течією, а не проти.





♈ Овен

Овен, ви знаєте, на що вам потрібно спрямувати свою енергію і чого слід уникати. Тепер зосередьтеся на тому, щоб робити стійкі дії. Це єдиний спосіб подолати поточний набір проблем та пробитися до вершини. Ні, у вас не буде ні часу, ні сили планувати все з точністю. Але хто сказав, що спонтанність це погано?

Космічна порада : будьте собою за будь-яких обставин.

♉ Телець

Телець, налаштуйтесь на мудрість свого тіла. Послухайте, що говорить дискомфорт. Ви вчитеся, коли ставити свої потреби на перше місце. Ви дізнаєтеся, що встановлення певних меж не робить вас поганою людиною. Отже, відкиньте судження і будьте ніжні з собою у цей час.

Космічна порада: цінуєте те, що маєте.

♊ Близнюки

Близнюки, ваша безпечна гавань у бурхливому світі. Пам’ятайте, спілкування – це ключ до успіху. Не нехтуйте тісними контактами. Будьте сприйнятливими до того, що кажуть люди. Враховуючи, що ми вступаємо в сезон затемнень, їм теж знадобиться ваше ніжне кохання та турбота.

Космічна порада: не бійтеся зробити крок назустріч мрії.

♋ Рак

Рак, ви завжди кажете правильні речі в потрібний час. Ви маєте надприродну здатність піднімати настрій оточуючим. Погана новина полягає в тому, що люди з вашого кола не завжди знають, як бути корисними для вас. Замість того, щоб розчаровуватися через те, що хтось не може взаємодіяти з вами, подаруйте керівництво до дії.

Космічна порада: сміливо дивіться правді у вічі.

♌ Лев

Лев, якщо ви збираєтеся чекати, поки світ допоможе в реалізації мрії, чекатимете дуже довго. Ця глава вашого життя присвячена тому, щоб ризикнути – багато шансів – і повернути кермо влади, від якого ви відмовилися, намагаючись виправдати очікування інших людей. Однак не чекайте, що вас поплескають по спині за кожне сміливе рішення. Вигляд, як ви набираєте міці, налякає оточуючих, і це нормально. Чому вас зараз вчать: як важливо покладатися на свій внутрішній компас, незважаючи на обставини.

Космічна порада: відмовтеся від сумнівних авантюр.

♍ Діва

Діва, подорож — це те, чого прагне ваша душа. Зірки вказують на те місце, яке ви давно хотіли відвідати. Якщо спонтанна поїздка неможлива, сплануйте свою відпустку та забронюйте квитки. При цьому не забувайте про спілкування із близькими людьми. Якщо ви нещодавно почали зустрічатися з кимось, зараз найкращий час, щоб спланувати з ним романтичну подорож!

Космічна порада: просіть допомоги, якщо потребуєте її.

♎ Терези

Терези, що, якщо ви не той, ким вам сказали бути? Дайте собі дозвіл досліджувати безліч вимірів у собі і зустріти всіх людей, якими ви можете бути потенційно. Це час самопізнання, Терези, і щось підказує, що це буде подорож на все життя. Чому ви хочете присвятити свою енергію: зняття зайвих «шарів», знищення застарілого сценарію, звільнення себе від кайданів обумовленості.

Космічна порада: прислухайтеся до звуків серця.

♏ Скорпіон

Скорпіон, зірки закликають вас повернути час, щоб культивувати свої пристрасті. Спрямовувати свою енергію на те, що приносить вам радість. У цьому секрет підвищення ваших вібрацій. Це секрет створення власного зілля безтурботного чаю, незважаючи на хаос, який видається постійним у вашій зовнішній реальності.

Космічна порада: вирішуйте проблеми у міру надходження.

♐ Стрілець

Стрілець, ви завжди були, ви завжди будете. Дайте собі дозвіл досліджувати, що цей зв’язок означає для вас, не переймаючись тим, що може принести завтрашній день. Можливо, у вас буде свій казковий кінець. Можливо, ви знайдете, що ці відносини — ніщо інше, як кармічний зв’язок, який допомагає вам очиститися від старих шаблонів у вашій психіці. У будь-якому випадку знайте, що вразливість відкриє зачинені двері.

Космічна порада: уникайте з’ясування стосунків.

♑ Козеріг

Козеріг, немає таких понять, як правильний чи неправильний шлях. На сьогоднішній день життя – це питання з декількома варіантами відповідей, і вас заохочують ризикувати. Отже, розстібайте свій рятувальний жилет. Дозвольте собі вільно падати крізь простір та час. Киньте обережність на вітер. Щось підказує, що ви збираєтеся зняти ще один шар обумовленості і рухатися дедалі ближче до свого істинного я.

Космічна порада: займайтеся тим, що любите.

♒ Водолій

Водолій, синхронності стають моторошними з кожною хвилиною, і ви не можете не помітити. Розмови, які ви чуєте, пісні по радіо, цифри, що повторюються, на вашому телефоні — всі вони вказують на щось конкретне, і ви знаєте, що це таке. Настав час сказати своєму внутрішньому скептику, щоб він зробив перерву і натомість прислухався до голосу містика всередині себе. PS: Ті, хто вірить у чаклунство, завжди знайдуть його.

Космічна порада: бережіть нерви та час.

♊ Риби

Риби, подорож завжди є відповіддю. Нехай “спонтанність” буде вашим чарівним словом у цей час. Хороша новина в тому, що хтось із вашого найближчого оточення буде більш ніж готовий пожити із вами. На професійному/творчому фронті карти говорять про рух. Після періоду застою ви виявите, що справи набирають обертів, чудово. PS: максимально використовуйте можливості доступні вам зараз.

Космічна порада: у досягненні мети використовуйте всі можливості.