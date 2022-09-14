Наступного року зростуть вимоги до пенсіонерів

В Україні зміняться умови виходу на пенсію. Вони почнуть діяти у 2023 році. Якщо зараз для виходу на пенсію необхідно мати 29 років стажу, то далі цей показник буде потроху збільшуватись. Термін має збільшуватись на +1 рік. Тому вже у 2028 році українцям необхідно мати 35 років обов’язкового стажу.





Які умови для виходу на пенсію з 2023 року

Якщо громадянин не накопичив необхідні роки стажу для виходу на пенсію у 60 років, тоді він входить до наступних категорій:

Вихід на пенсію по досягненню 63-річного віку за наявності у трудовій книжці 20 років стажу. Вихід на пенсію при досягненні 65 років та наявності 15-20 років стажу.

У тому випадку, коли громадянин не має необхідних 15 років стажу, він також може розраховувати на допомогу від держави. Замість пенсійних виплат він отримуватиме соціальну допомогу при досягненні 65 років. Отримувати виплати зможуть не всі, а лише ті, чий дохід не перевищує прожитковий мінімум. Сьогодні він складає 2600 гривень на 1 місяць (суму встановлює Мінфін та Кабмін, цей показник є чинним з 2022 по 2024 роки).

Нестача 15 років страхового стажу може бути вирішена, адже можна буде його офіційно придбати. Встановлена сума складає 44% від розміру мінімальної заробітної плати за кожен місяць. Купити його можна буде лише, якщо офіційно є відмітки у трудовій книзі про працевлаштування.

Також українці зможуть добровільно робити внески у Пенсійний Фонд України після укладання спеціального договору. За громадянином залишається право визначати розмір таких внесків, термін їх сплати та дати, коли їх необхідно вносити у ПФУ.