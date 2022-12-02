Альфа-Банк перейменували на Сенс Банк: які зміни чекають на клієнтів з 1 грудня
Всі рахунки та картки залишаться дійсними, зміняться лише назви деяких сервісів банку та один пункт договору для клієнтів.
Альфа-Банк Україна офіційно змінив свою назву. З 1 грудня у всіх офіційних документах він буде іменуватися як Sense Bank. Зокрема у зв’язку з перейменуванням були внесені правки у публічну пропозицію на укладення договору щодо обслуговування кліентів фізичних осіб.
Згідно із анонсом, опублікованим на сайті колишнього Альфа-Банку, у фінансовій установі відбулося кілька важливих змін. Зокрема:
- Нова назва банку звучить як АТ «Сенс Банк».
- Змінився один пункт договору на обслуговування фізичних осіб. Тепер клієнтам потрібно буде особисто давати згоду на виконання платежів, які ініціюватиме Сенс Банк.
- Нові назви отримала частина послуг колишнього Альфа-Банку. Наприклад назву сервісу AHUB замінили на Sense Hub, A-Club – на aClub, а My Alfa-Bank – на My Sense Bank.
Про які оновлення в роботі фінансової установи важливо знати клієнтам Альфа-Банку:
- Повторно підписувати договори із Sense Bank чи оновлювати їх клієнтам не доведеться. Всі договори після перейменування банку залишаються дійсними.
- Дозволи та довідки, які були видані банком до дати офіційного перейменування 1 грудня 2022 року, також залишаються дійсними.
- Реквізити договорів та номери рахунків клієнтів не зміняться. Їх можна в будь який момент можна переглянути за допомогою мобільного додатку Sense SuperApp.
- Карти з логотипом «Альфа-Банк» залишаться дійсними. Ними як і раніше можна буде користуватися для розрахунків та отримання інших банкіськихпослуг.
- З’явиться кілька нових положень стосовно умов та порядку користування платіжними інструментами банку.
- Сенс Банк встановить нові граничні строки для платіжних операцій.
Варто зазначити, що нині перейменований Альфа-Банк за даними НБУ очолив рейтинг найбільш прибуткових фінансових установ України станом на вересень 2022 року. Банк зайняв перше місце, випередивши 45 фінустанов із рекордним показником чистого прибутку в розмірі 558,2 млн грн.
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