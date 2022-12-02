Альфа-Банк перейменували на Сенс Банк: які зміни чекають на клієнтів з 1 грудня

Альфа-Банк Україна офіційно змінив свою назву. З 1 грудня у всіх офіційних документах він буде іменуватися як Sense Bank. Зокрема у зв’язку з перейменуванням були внесені правки у публічну пропозицію на укладення договору щодо обслуговування кліентів фізичних осіб.

Згідно із анонсом, опублікованим на сайті колишнього Альфа-Банку, у фінансовій установі відбулося кілька важливих змін. Зокрема:

Нова назва банку звучить як АТ «Сенс Банк». Змінився один пункт договору на обслуговування фізичних осіб. Тепер клієнтам потрібно буде особисто давати згоду на виконання платежів, які ініціюватиме Сенс Банк. Нові назви отримала частина послуг колишнього Альфа-Банку. Наприклад назву сервісу AHUB замінили на Sense Hub, A-Club – на aClub, а My Alfa-Bank – на My Sense Bank.

Про які оновлення в роботі фінансової установи важливо знати клієнтам Альфа-Банку:

Повторно підписувати договори із Sense Bank чи оновлювати їх клієнтам не доведеться. Всі договори після перейменування банку залишаються дійсними.

Дозволи та довідки, які були видані банком до дати офіційного перейменування 1 грудня 2022 року, також залишаються дійсними.

Реквізити договорів та номери рахунків клієнтів не зміняться. Їх можна в будь який момент можна переглянути за допомогою мобільного додатку Sense SuperApp.

Карти з логотипом «Альфа-Банк» залишаться дійсними. Ними як і раніше можна буде користуватися для розрахунків та отримання інших банкіськихпослуг.

З’явиться кілька нових положень стосовно умов та порядку користування платіжними інструментами банку.

Сенс Банк встановить нові граничні строки для платіжних операцій.

Варто зазначити, що нині перейменований Альфа-Банк за даними НБУ очолив рейтинг найбільш прибуткових фінансових установ України станом на вересень 2022 року. Банк зайняв перше місце, випередивши 45 фінустанов із рекордним показником чистого прибутку в розмірі 558,2 млн грн.