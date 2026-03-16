Податки на нерухомість у 2026 році: кому доведеться віддати державі до 23% вартості житла

У 2026 році українцям, які отримали дохід від продажу нерухомості або прийняли житло у спадок, необхідно сплатити відповідні податки. За даними Державної податкової служби, у певних випадках загальна сума відрахувань може сягати майже чверті від оціночної вартості об’єкта.

Оподаткування нерухомості у спадок

Головний критерій для визначення ставки податку на спадщину — це родинні зв’язки з померлим:

0% — для родичів першого та другого ступеня споріднення (діти, чоловік/дружина, рідні брати та сестри, батьки).

10% (5% ПДФО + 5% військового збору) — у разі отримання майна від дальніх родичів або друзів.

23% (18% ПДФО + 5% військового збору) — якщо об'єкт спадщини розташований за межами України або спадкодавець був нерезидентом.

Оподаткування під час продажу квартир чи будинків

Для проданого майна діють різні ставки, розмір яких залежить від кількості угод протягом року та часу володіння:

0% — перший продаж за рік (за умови, що житло перебувало у власності 3 роки та більше).

10% — перший продаж за рік (якщо житло у власності менше ніж 3 роки) або другий продаж за рік.

23% — третій та всі наступні продажі нерухомості протягом одного року.

Терміни декларування та сплати

Зазвичай податки сплачуються безпосередньо під час оформлення угоди в нотаріуса. Однак, якщо цього не сталося, громадянин зобов'язаний самостійно подати декларацію до 1 травня 2026 року. Період для сплати нарахованого податку триватиме до 1 серпня.