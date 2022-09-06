Супер легкий рецепт бананових млинців захопив інтернет
У мережі інтернет швидко поширився рецепт млинців з бананів та манної крупи. Замішувати тісто можна на молоці та на кефірі. Їх навіть можна готувати на воді. Якщо бажаєте, можна додати дріжджі, або замішувати тісто без них. Ідеальний варіант: просто та смачно, можна готувати хоч щодня.
Звісно, їх не можна порівнювати із тими традиційними млинцями та оладками, що всі звикли куштувати з дитинства. Але така альтернатива також прийдеться до смаку дорослим та дітям. Фуд-блогери, мами, кухарі — усі у захваті від цього рецепту. Спробувати приготувати швидкий сніданок може кожен бажаючий. Рецептура запозичена з індійської кухні.
Інгредієнти, які необхідні для бананово-манних млинців:
- 1 крупний, стиглий банан;
- 200 грамів манної крупи;
- дрібка солі;
- 50 грамів цукру;
- дріжджі 4 грами сухих;
- 400 мл теплої води;
- ваніль (натуральна, або звичайний ванілін).
Яєць додавати не потрібно, їх замінить банан. Зелені або чорні банани не підходять. Зелені не дадуть потрібного смаку, а перестиглі будуть погано склеювати тістову масу. Якщо фрукти дрібні, візьміть 2 штуки. Потрібно відділити плід від шкірки. Далі важливо відрізати хвостики, поділити плід на рівні частини та покласти у миску.
Додайте туди ж манну крупу, сіль, цукор, дріжджі та теплу воду. Перегрівати воду непотрібно, інакше вона не дасть розкритись дріжджам. Далі інгредієнти потрібно змішати за допомогою блендера у глибокій мисці.
Потім відправте суміш у тепле місце хвилин на 40, щоб тісто підійшло. Миску можна накрити кухонним полотенцем.
Силіконову щіточку потрібно вмочити в олію, та намазати нею пательню. Секрет гарних млинців — наливати тісто необхідно на холодну сковорідку. Обсмажувати млинці лише з однієї сторони. Вони зовсім не пахнуть бананом і мають цікавий смак. Подавати до столу можна зі сметаною та джемом. Також можете взяти згущене молоко чи мед. Смачного!
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