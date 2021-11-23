Українців попередили про збільшення податків з зарплат та доходів підприємців

З 1 січня 2022 року в Україні збільшать суму єдиного соціального внеску, який українці сплачують зі своїх зарплат. Причому підвищать і мінімальну і максимальну податкові ставки. На ФОПів також чекає неприємний сюрприз – збільшення суми єдиного податку.





Підвищення податків передбачене бюджетом України на поточний рік. Зростання податкових ставок стане прямим наслідком збільшення мінімальної зарплатні в країні з 6 до 6,5 тис. грн.

Єдиний соціальний внесок з початку 2022 року становитиме:

мінімальна ставка – 1320-1430 грн;

максимальна ставка – 19800-21450 грн.

Податки фізичних осіб підприємців, що належать до єдиної групи, також залежать від прожиткового мінімуму та мінімальної зарплатні.

Сума єдиного податку зросте до:

для ФОПів першої групи – 260-268 грн;

для ФОПів другої групи – 1200-1430 грн.

Варто зазначити, що протягом 2022 року «мінімалка» в Україні зросте всього за 200 грн. Тобто на тлі підвищення податків доходи громадян практично не зміняться.

Які ще зміни чекають на ФОПів?

Лише за місяць після підвищення податку, 1 січня 2022-го, ФОПам знову змінять «правила гри». Їм доведеться встановити власні РРО (реєстратори розрахункових операцій).

Нове правило торкнеться усіх платників єдиного податку, крім:

ФОПів першої групи;

підприємців, що працюють виключно із бізнес-клієнтами.

Наразі в Україні провадять діяльність близько 2 мільйонів індивідуальних підприємців. З них майже 1,5 мільйона є платниками єдиного податку.

Минулого року, коли влада приймала рішення щодо обов’язкового встановлення РРО, ФОПи регулярно виходили на акції протесту. Незгодні з рішенням уряду вимагали відстрочки закону, і таки домоглися свого. Дату впровадження змін, що початково була встановлена на січень 2021 року, перенесли рівно на рік.

У владних колах звісно підозрювали, що більшість протестувальників просто не бажають розкривати свої справжні обороти перед податковою. Однак змушені були піти назустріч підприємцям, щоб не поглиблювати конфлікту.