Українців попередили про збільшення податків з зарплат та доходів підприємців
Скільки потрібно буде покласти в державну скарбницю.
З 1 січня 2022 року в Україні збільшать суму єдиного соціального внеску, який українці сплачують зі своїх зарплат. Причому підвищать і мінімальну і максимальну податкові ставки. На ФОПів також чекає неприємний сюрприз – збільшення суми єдиного податку.
Підвищення податків передбачене бюджетом України на поточний рік. Зростання податкових ставок стане прямим наслідком збільшення мінімальної зарплатні в країні з 6 до 6,5 тис. грн.
Єдиний соціальний внесок з початку 2022 року становитиме:
- мінімальна ставка – 1320-1430 грн;
- максимальна ставка – 19800-21450 грн.
Податки фізичних осіб підприємців, що належать до єдиної групи, також залежать від прожиткового мінімуму та мінімальної зарплатні.
Сума єдиного податку зросте до:
- для ФОПів першої групи – 260-268 грн;
- для ФОПів другої групи – 1200-1430 грн.
Варто зазначити, що протягом 2022 року «мінімалка» в Україні зросте всього за 200 грн. Тобто на тлі підвищення податків доходи громадян практично не зміняться.
Які ще зміни чекають на ФОПів?
Лише за місяць після підвищення податку, 1 січня 2022-го, ФОПам знову змінять «правила гри». Їм доведеться встановити власні РРО (реєстратори розрахункових операцій).
Нове правило торкнеться усіх платників єдиного податку, крім:
- ФОПів першої групи;
- підприємців, що працюють виключно із бізнес-клієнтами.
Наразі в Україні провадять діяльність близько 2 мільйонів індивідуальних підприємців. З них майже 1,5 мільйона є платниками єдиного податку.
Минулого року, коли влада приймала рішення щодо обов’язкового встановлення РРО, ФОПи регулярно виходили на акції протесту. Незгодні з рішенням уряду вимагали відстрочки закону, і таки домоглися свого. Дату впровадження змін, що початково була встановлена на січень 2021 року, перенесли рівно на рік.
У владних колах звісно підозрювали, що більшість протестувальників просто не бажають розкривати свої справжні обороти перед податковою. Однак змушені були піти назустріч підприємцям, щоб не поглиблювати конфлікту.
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