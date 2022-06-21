Банкомати Привату на два тижні залишають українців без грошей: що відбувається

Клієнти ПриватБанку почали частіше скаржитися на проблеми з банкоматами фінустанови. За їх словами, апарат списує гроші з карти, але готівку не видає. Постраждалим доводиться по два тижні чекати інкасації банкомату, щоб повернути свої гроші. Але й тоді немає жодної гарантії, що помилку буде виявлено.





Коментарі щодо несправності банкоматів Привату українці найчастіше залишають на профільному форумі Мінфіну. За останні кілька місяців кількість таких коментарів суттєво зросла. Зазвичай у клієнтів виникає одна й та сама проблема: банкомат зависає на етапі видачі готівки і демонструє на екрані помилку. Проте гроші з карти все одно списуються.

У банку зазначають, що у випадку збою вся сума, знята з рахунку, але так і не отримана клієнтом, повинна повернутися на карту протягом години. Але це трапляється далеко не завжди. Тоді власнику карти доводиться чекати інкасації, тобто перерахунку грошей у банкоматі, щоб довести факт збою системи. Ця процедура може зайняти до 14 днів, і зовсім не обов’язково закінчиться поверненням грошей.

Один з клієнтів Привату розповів, що наступного дня після реєстрації заявки про збій банкомату на гарячій лінії банку, йому прийшло повідомлення, що збій не підтвердився. Тобто банк провів інкасацію і не знайшов у банкоматі «зайвих» грошей. У такому випадку клієнту залишається хіба що подати заяву у поліцію за фактом шахрайства з боку фінустанови.

Всупереч численним скаргам клієнтів у державному банку заперечують збільшення випадків технічного збою банкоматів. Прес-секретар Привату Олег Серга припускає, що люди просто почали більш активно реагувати на проблеми в роботі банківських пристроїв.

Та це й не дивно, адже зараз українці переживають не найлегші часи. І залишитися на два тижні без значної суми грошей – справді проблема. Особливо якщо громадянин вирішив однією транзакцією зняти всю зарплатню, а банкомат відмовився видавати йому готівку.