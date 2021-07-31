В Україні зросте комуналка, в першу чергу електрика

Підвищення комунальних тарифів українцям цьогоріч все ж не уникнути. Суттєві зміни у цінах ми відчуємо вже у третьому кварталі поточного року. Перш за все зросте вартість електроенергії. На попередньому ж рівні залишаться лише тарифи на газ.





Деталізовану інформацію стосовно тарифних перспектив українців Національний банк виклав у своєму інфляційному звіті. Зокрема у документі йдеться про запровадження диференційованого тарифного плану на світло, за яким ціна на ресурс для громадян буде залежати від обсягів споживання. До того ж у 2022 та 2023 роках ціни на електроенергію продовжать зростати, випереджаючи усі інші види комунальних послуг.

Тим часом середньозважена вартість «блакитного палива» у 2021 році буде майже такою ж самою, як і поточна ціна ресурсу. Відносно стабільною вартістю газу ми завдячуємо річним тарифним планам, які запровадила більшість українських компаній-постачальників. Однак гаряча вода та тепло все ж здорожчають враз із початком опалювального сезону. Адже у 2020 році тарифи на ці послуги взагалі не переглядали.

Решта комунальних послуг також дещо зросте у ціні. Таку тенденцію пов’язують в першу чергу зі збільшення мінімальної зарплатні в Україні. Та суттєвий вплив на формування тарифних ставок справить і зростання виробничих затрат, пов’язаних із наданням тієї чи іншої комунальної послуги.

Прогнозований довготерміновий ріст цін на електроенергію у Національному банку України пояснюють ще й суттєвим збільшенням обсягів споживання даного ресурсу. Промисловість та транспорт країни віднедавна почали використовувати набагато більше електроенергії. Країна саме приходить до тями після довгого карантину. Тож не дивно, що на тлі відновлення економіки наявна потреба у більшій кількості енергоресурсу.

Не варто забувати й про підняття граничних цін на світло, здійснене нещодавно НКРЕКП, яке теж зіграло свою роль у зростанні вартості ресурсу для населення.