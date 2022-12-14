Не бензином єдиним: експерт розповів, як встановити на генератор ГБО

Через регулярні відключення світла в Україні великої популярності набули бензинові генератри. Ними користуються на як підприємці для підтримки роботи свого бізнесу, так і пересічні громадяни. Однак генератор досить дорогий в обслуговуванні, адже споживає щонайменше 0,5 л пального за годину роботи. А деякі моделі тягнуть аж до 1,7 л, спустошуючи кишені своїх власників.

Та як виявилося, на бензині для генератора можна зекономити, встановивши на нього газобалонне обладнання (ГБО). Щоправда тут є нюанси, про які зголосився розповісти профільний спеціаліст Роман Матвєєв.

Експерт зазначив, що найпопулярніші моделі генераторів потужністю 5-6 кВт цілком можуть працювати на ГБО. Проте встановлювати на них газобалонне обладнання потрібно з великою обережністю. Переобладнання повинен виконувати професіонал, який знається на своїй справі і зможе гарантувати власнику генератора безпеку в процесі користування.

Генератори, які зараз користується більшість українців, оснащені 1-циліндровим двигуном з карбюраторним механізмом живлення. Тобто тут цілком вистачить найпростішого ГБО першого покоління. Щоправда згодом можуть виникнути проблеми із повітряним охолодженням. Але і з цим можна впоратися за допомогою редуктора без підігріву, як на мопедах.

Що ж стосується заправки, то генератор із ГБО може працювати на звичайному пропановому балоні на паровій фазі, призначеному для побутового використання.

За переобладнання генератора, тобто установку на нього газобалонного обладнання, доведеться заплатити близько 12 тис. грн. Але ця сума швидко окупиться, адже економія на пальному буде просто вражаючою. Якщо вартість бензину А-92 зараз складає 50-51 грн/л, то автогаз вартує лише 29-30 грн/л. Навіть враховуючи те, що газу генератор споживає трохи більше, аніж бензину, економія складе орієнтовно 30-40%.

Крім того у власників гетератора із газобалонним обладнанням завжди буде вибір щодо пального. Тож якщо в країні виникне дефіцит бензину чи автогазу, вони все одно не залишаться без джерела енергопостачання.