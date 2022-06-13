Гривня слабне на очах: чи зможе НБУ втримати курс долара в «розумних» межах

Рішення НБУ дозволити банкам продавати валюту за ринковою вартістю, прийняте з метою підсилити гривню, вже вичерпало всю свою ефективність. Курс зупинився на позначці 35,25 грн/дол і схоже вже не опуститься нижче. Тим часом у стосунку до євро гривня ослабла аж до 37,5 грн/євро. Та чи зможе Нацбанк втримати курс валют хоча б на такому рівні?





Як зазначив аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов, підтримувати фіксований курс валют Національному банку з кожним днем стає все складніше. Своє твердження експерт аргументує тим, що обсяг міжнародних резервів України протягом травня скоротився на 1,85 млрд. дол, і на початку червня вже складав лише 25,1 млрд.

Таке значне зменшення резервної суми відбулося саме через продаж НБУ валюти на міжбанку, яке він здійснював для підтримки курсу. Хоча варто зазначити, що частина витрат регулятора одразу ж була компенсована завдяки фінансуванню, отриманому від міжнародних партнерів.

Гойлов також зауважив, що одночасно з підвищенням Нацбанком облікової ставки до 25%, уряд прийняв постанову про «плаваючий» відсоток для українських військових облігацій. Таким чином регулятор отримав право скуповувати ці ОВДЗ із прив’язкою до нової облікової ставки. Решта інвесторів такої можливості наразі не мають. Це ексклюзивне право НБУ.

Загалом же доходність військових ОВДЗ зараз далека від ринкових реалій. Вона не покриває навіть споживчої інфляції, яка, за даними Державної статистичної служби, ще минулого місяця сягнула 18%.

При цьому Національний банк вже сьогодні, 14 червня, планує знову розмістити на ринку військові облігації у доларах зі строками погашення від 3 до 18 місяців, та у євро – на 12 місяців. Адже попереднє розміщення ОВДЗ, незважаючи на фактично від’ємну дохідність привабило чимало інвесторів.

Та цього разу, на думку експерта, головним покупцем цінних паперів у валюті стане все ж Нацбанк. В іншому випадку доведеться використовувати досить екстремальні методи для підтримки курсу. Наприклад, переглядати та скорочувати витрати державного бюджету, чи навіть підвищувати податки.