Рекордний газ та податок на квартири: яким серпень буде для українців

Про підвищення тарифів на газ і світло, та ще й постійні коливання курсу валют говорять зараз геть усюди. Однак серпень підготував ще цілу низку сюрпризів для українців. То чим нас здивує останній місяць літа? Сьогодні обговоримо усі тенденції на завершення сезону.





Податок на житло

Серпень стане останнім місяцем, коли українці можуть сплатити податок на свої квартири та будинки. Повідомлення про необхідність оплати «зайвої» житлоплощі громадяни почали отримувати ще на початку липня. Податок нарахували на кожен метр, що не вписується в норму 60 кв. м на людину (у випадку із будинком – 120 кв. м). Актуальна податкова ставка складає 70,8 гривні за «зайвий квадрат».

Якщо ж особа з якогось приводу не сплатила вчасно річний податок на житло, то наступного місяця до вказаної суми буде додано ще 10%. Прострочка платежу на понад 1 місяць загрожує вже 20%-им штрафом. Цілковита відмова від сплати податку може обернутися для власника навіть арештом оподатковуваного майна.

Курс долара

Суттєвих коливань на валютному ринку у серпні очікувати не слід. Долар і далі стабільно триматиметься на рівні 27 грн. Щоправда, гравці ринку розраховували на нижчу ціну валюти у поточному місяці. Однак їх очікування не виправдалися.

Усьому виною нещодавній аукціон з розміщення облігацій внутрішнього державного займу, під час якого вдалося залучити лише трохи понад 3 мільярдів гривень. А це свідчить про невисокий попит, особливо в іноземців.

Тарифи на електроенергію

Підвищити ціни на світло в Україні планують вже кілька місяців. Та очікуваний 1 серпня перерахунок вартості енергоресурсу знову відклали на місяць. Тим часом ринкова ціна електрики вже перейшла межу 3 грн за кВт-год. Тоді як українці все ще сплачують за ресурс по ставці 1,68 грн за кіловат.

Рекордна ціна газу

Вартість «блакитного палива» також нестримно рухається вгору. Головна причина цінового колапсу – маніпуляції Росії перед запуском газогону «Північний потік-2» Штучне обмеження поставок ресурсу у Європу вплинуло на різкий стрибок його ціни. Що казати, якщо днями вартість газу у Нідерландах на хабі TTF склала рекордні 484 дол. за 1 тис. куб. м.

За прогнозами Української енергетичної біржі у серпні середня ціна «блакитного палива» складатиме 15,6 грн за кубометр. Тож від підвищення тарифу вдасться вберегтися лише споживачам, які уклали угоду з постачальником за річним тарифним планом. До прикладу, для клієнтів «Нафтогазу» річна ціна залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр.

Подорожчання оренди

У здорожчанні оренди житла напередодні осіннього сезону нічого нового для нас немає. Це відбувається кожного року враз із поверненням студентів на навчання. Та цього разу на ріст орендної плати може вплинути й збільшення мінімалки, а також загальне підвищення рівня цін у країні.

Однак різких стрибків чекати не варто, адже рівень життя населення за останній рік суттєво не змінився. Сума орендної платні, за прогнозами експертів, зросте лише на 10-15%.