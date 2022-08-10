Три знака зодіаку в серпні переживуть потрясіння: їхні життя розділяться на «до» і «після»

Серпень 2022-го стане для представників кількох зодіакальних знаків стане вирішальним періодом. Доведеться пройти складні випробування та прийняти серйозні рішення, що радикально змінять їхні життя.





Особливо підступним виявиться останній місяць літа для Тільців, Раків та Риб. Представники цих знаків отримають шанс назавжди попрощатися з минули та обрати зовсім іншу життєву стежку.

Тілець

В серпні представникам знаку доведеться змагатися з труднощами та невдачами. Проблеми на роботі надовго зіпсують Тільцям настрій та суттєво вплинуть на їхні доходи. Крім того уродженці знаку стануть жертвами пліток, які будуть розпускати близькі для них люди. Саме тому астрологи радять менше говорити про свої мрії і плани на майбутнє, а також ретельніше обирати собі друзів. Адже лихі язики можуть настільки зіпсувати довірливим Тільцям репутацію, що їм доведеться змінити роботу, а можливо навіть переїхати у інше місто.

Рак

Народжені під цим сузір’ям в серпні можуть неочікувано для всіх звільнитися. Вони не озираючись залишать за плечима минуле та влаштуються у іншу компанію. Однак на новому місці не все буде так ідеально, як мріяли Раки. Щоб заробити авторитет та досягти бодай якихось результатів представникам знаку доведеться тяжко працювати. Також у серпні Раки ризикують зіпсувати стосунки з коханою людиною. Щоб не втратити її назавжди, уродженцям знаку доведеться переглянути свої життєві пріоритети. Не радять Ракам у серпні приймати важливі фінансові рішення. Можна прогоріти та втратити багаторічні заощадження.

Риби

В серпні Риби можуть врешті наважитися на крок, який давно відкладали. Для більшості представників знаку таким кроком стане переїзд. Побутові проблеми накриють Риб з головою. Та це ще не все. У серпні уродженці знаку відчують, що на роботі до них почали ставитися зовсім по-іншому. А вже ближче до кінця місяця дехто з них потрапить під скорочення та буде змушений похапцем шукати нову роботу. Однак сумувати не варто, адже це звільнення перетвориться для Риб у чудову можливість змінити життя на краще та збільшити свої статки.