Українцям порадили місця, куди краще тікати у випадку масових безпорядків

У сучасному світі існує чимало небезпек, які можуть загрожувати комфорту, здоров’ю чи навіть життю людини. Та парадокс у тому, що переважна більшість ризиків сьогодення пов’язана саме із діяльністю людини. З огляду на це, вчені вирішили з’ясувати, які країни є найбільш захищеними від глобального колапсу та зможуть власними ресурсами забезпечити комфортне життя населення.





Найкращим місцем для втечі від бід цивілізації виявилася острівна країна Нова Зеландія. Розміщена у південно-західній частині Тихого океану, вона включає в себе два великі острови, Північний та Південний, а також близько 600 невеличких клаптиків суші поблизу. У Новій Зеландії доволі комфортний клімат, чудово розвинуте сільське господарство, до того ж країна може власним ресурсом забезпечити енергетичні потреби свого населення.

Саме перелічені переваги, притаманні країні-переможниці, були першочерговими в процесі вибору територій, що стануть найбільш стійкими у випадку глобального колапсу. Позатим важливим критерієм був і рівень захисту державних кордонів порівнюваних країн від небажаної імміграції. Тож не дивно, що у топі опинилося ще кілька острівних держав, серед яких Ісландія, Тасманія, Британія, та Ірландія.

Перелічені переможці рейтингу можуть стати свого роду «землею обітованою» для людей у разі виникнення небезпечної ситуації у суспільстві. Через діяльність людини, що руйнує природу та виснажує енергетичні запаси планети, ми щодня ризикуємо опинитися на грані катастрофи. Та суспільний колапс можуть спровокувати й інші, не менш небезпечні фактори: кліматична та фінансова криза, небезпечна епідемія, природні катастрофи тощо.

опри виявлення найбільш підходящих для порятунку людства країн, вчені також розробили низку рекомендацій для переможців рейтингу. Більшою мірою ці поради покликані покращити умови проживання в даних країнах та підвищити їх стійкість до небезпечних факторів цивілізації.