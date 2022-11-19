Скільки днів Україна може пробути в блекауті

Блекаут — що потрібно про нього знати. Повне відключення електрики, про яке останніми днями так багато говорять дійсно може відбутись. Якщо це трапиться, вихід з нього триватиме від 3 до 10 днів. Тому вже зараз українцям потрібно зробити все можливе: підготувати запаси їжі та води, проговорити із рідними та близькими про зв’язок один з одним, закупити ліхтарі та свічки тощо.

Жодна енергосистема у світі ще не переживала таких масованих ударів. Скільки Росія ще вчинятиме свій терор невідомо. У випадку повного блекауту відновлення енергомережі триватиме від трьох до десяти днів. Три доби — це найкращий сценарій, але якщо обстріли продовжуватимуться, то знадобиться утричі більше часу. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Подібних прецедентів у світі ще не було. Україна — перша країна, яка може зіткнутись із такою проблемою. Звісно, західні партнери готові допомагати й роблять все можливе, щоб українці пережили зиму.

На сьогодні енергосистема зазнала сильних пошкоджень. Відновити її на 100% не вдається. Кожна атака, яку проводить ворог може спричинити блекаут. Неконтрольоване відключення цілих регіонів від мережі несе багато ризиків.

Потрібно забезпечити лікарні та інші установи генераторами, створити пункти обігріву та польові кухні для українців. Саме цим зараз і займаються у містах. Вже зараз збитків енергетичній інфраструктурі завдано на 7,5 млрд гривень. На її відновлення підуть роки.

Цинічні та беззмістовні дії країни-терорист спрямовані на те, щоб змусити Україну піти на переговори. Про це відкрито повідомляють російські ЗМІ. На додачу до цього Росія почала завдавати удари по газовидобувній інфраструктурі.