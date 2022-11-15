Как действовать, если исчезла сотовая связь: подсказки для пользователей Android и iOS

В Украине уже около месяца периодически проходят плановые и аварийные отключения света. Крупнейшие операторы мобильной связи страны – «Киевстар», Vodafone и lifecell – утверждают, что способны выдержать несколько часов отключения электроэнергии. Ведь у всех ключевых вышек этих компаний есть собственные генераторы. Но что будет, если напряжение в сети исчезнет на более длительный срок и покрытие одного из операторов исчезнет?

Здесь пригодится уникальная услуга, которую совместными усилиями внедрила «большая тройка» украинских мобильных операторов. Речь идет о так называемом национальном роуминге. Благодаря этой услуге, каждый абонент в случае возникновения проблем со связью может переключить свою SIM-карту на сеть другого оператора. При этом стоимость звонков, СМС, пользования интернетом и других сервисов останется такой же, какой была у родного оператора.

Переподключиться к другой сети настолько просто, что каждый пользователь может сделать это самостоятельно, как только возникнет такая потребность. Ниже вы найдете краткую инструкцию, как сменить оператора на смартфонах с Android и iOS.

Как переключить оператора на телефоне с Android

Отключить автоматический выбор сети в настройках смартфона: «Мобильная сеть»/«Подключение») –> «Оператор». Система выполнит поиск доступных сетей, после чего абонент должен самостоятельно выбрать одну из них – UA-KYIVSTAR, Vodafone UA или LIFECELL. Если подключиться не удалось, можно попробовать другую сеть.

Как переключить оператора на телефоне с iOS

Первым шагом, как и в предыдущем случае, станет отключение автоматического выбора сети: «Параметры» -> «Сотовые данные» -> «Выбор сети». После поиска смартфон покажет, какие сети сейчас доступны. Необходимо выбрать одну из них. Если подключиться не удалось, повторить или попробовать сеть другого оператора.

Важно!

При переключении на другого оператора самостоятельно активируются только услуги совершения звонка и отправки СМС. Чтобы воспользоваться доступом в Интернет, придется включить возможность подключения к Интернету в роуминге. Сделать это можно так:

на Android – активировать функцию «Передача данных в роуминге»;

на iOS – функцию «Роуминг данных».

Хотя возможность подключения к другому оператору очень удобна и проста в использовании, операторы советуют ею не злоупотреблять. Следует время от времени проверять, появилось ли покрытие у «родного» оператора и по возможности возвращаться к пользованию его услугами.