Как действовать, если исчезла сотовая связь: подсказки для пользователей Android и iOS
Благодаря уникальной услуге, запущенной большой тройкой украинских операторов, ни один абонент не останется без связи.
В Украине уже около месяца периодически проходят плановые и аварийные отключения света. Крупнейшие операторы мобильной связи страны – «Киевстар», Vodafone и lifecell – утверждают, что способны выдержать несколько часов отключения электроэнергии. Ведь у всех ключевых вышек этих компаний есть собственные генераторы. Но что будет, если напряжение в сети исчезнет на более длительный срок и покрытие одного из операторов исчезнет?
Здесь пригодится уникальная услуга, которую совместными усилиями внедрила «большая тройка» украинских мобильных операторов. Речь идет о так называемом национальном роуминге. Благодаря этой услуге, каждый абонент в случае возникновения проблем со связью может переключить свою SIM-карту на сеть другого оператора. При этом стоимость звонков, СМС, пользования интернетом и других сервисов останется такой же, какой была у родного оператора.
Переподключиться к другой сети настолько просто, что каждый пользователь может сделать это самостоятельно, как только возникнет такая потребность. Ниже вы найдете краткую инструкцию, как сменить оператора на смартфонах с Android и iOS.
Как переключить оператора на телефоне с Android
- Отключить автоматический выбор сети в настройках смартфона: «Мобильная сеть»/«Подключение») –> «Оператор».
- Система выполнит поиск доступных сетей, после чего абонент должен самостоятельно выбрать одну из них – UA-KYIVSTAR, Vodafone UA или LIFECELL.
- Если подключиться не удалось, можно попробовать другую сеть.
Как переключить оператора на телефоне с iOS
- Первым шагом, как и в предыдущем случае, станет отключение автоматического выбора сети: «Параметры» -> «Сотовые данные» -> «Выбор сети».
- После поиска смартфон покажет, какие сети сейчас доступны. Необходимо выбрать одну из них.
- Если подключиться не удалось, повторить или попробовать сеть другого оператора.
Важно!
При переключении на другого оператора самостоятельно активируются только услуги совершения звонка и отправки СМС. Чтобы воспользоваться доступом в Интернет, придется включить возможность подключения к Интернету в роуминге. Сделать это можно так:
- на Android – активировать функцию «Передача данных в роуминге»;
- на iOS – функцию «Роуминг данных».
Хотя возможность подключения к другому оператору очень удобна и проста в использовании, операторы советуют ею не злоупотреблять. Следует время от времени проверять, появилось ли покрытие у «родного» оператора и по возможности возвращаться к пользованию его услугами.
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