Гроші з терміналу не приходять: українці втрачають кошти при поповненні карти ПриватБанку

Українці все частіше скаржаться на несправні термінали державного ПриватБанку. Пристрої «з’їдають» гроші, а на картку внесену суму не зараховують. Нещодавно через такий збій системи один з клієнтів фінустанови втратив майже 52 тисячі гривень.





Користувач розповів свою історію невдалого поповнення рахунку на профільному форумі Міністерства фінансів України.

«Під час поповнення карти «Універсальна» у терміналі Привату відбувся якийсь збій. До цього моменту термінал вже «з’їв» 51 800 грн. Та на картку не надійшло ані гривні», – повідомив клієнт.

Чоловік пояснив, що кошти на рахунку були йому потрібні терміново у зв’язку з особистими обставинами. А тепер він жодним чином не морже розпорядитися власними грішми.

У відповідь на скарги клієнта працівники ПриватБанку повідомили: повернення грошей стане можливим лише після інкасації терміналу і виявлення зайвих 51 800 грн.

«Проведення інкасації та звірка її результатів в процесі обробки заявки на повернення коштів дозволять переконатися, що гроші справді були внесені до терміналу, а також визначити їх суму. Про результати опрацювання заявки ми повідомимо Вас додатково», – відповіли постраждалому у фінустанові.

Такий випадок із терміналом Привату не поодинокий. На форумі Мінфіну можна знайти кілька десятків схожих скарг. Окрім проблем із внесенням коштів, українці часто стикаються і зі зворотною ситуацією. Під час зняття грошей з картки банкомат не видає готівки, натомість з рахунку відповідна сума зникає.

У ПриватБанку попереджають, якщо під час користування банкоматом чи терміналом у вас виникли проблеми, потрібно одразу подзвонити на «гарячу лінію». Екстрений номер телефону зазвичай вказаний та самому апараті. Якщо збій системи зафіксують одразу, то цілком можливо, що втрачені кошти вам повернуть вже за кілька годин. У іншому ж випадку доведеться чекати на інкасацію терміналу/банкомату та перерахунок готівки, що у ньому знаходиться.